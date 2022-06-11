Об этом волонтер сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Важна огласка о Тайре. Мы не должны забывать о ней. Последняя информация от Ирины Верещук, что Тайру не выставляют на обмен. Единственное, что может спасти Тайру, - это резонанс СМИ и международное давление. Поэтому важно не забывать о таких, как наша Тайра. Этот человек спас более 800 украинских жизней. Она народный герой Украины. Выдающаяся спортсменка и паралимпийская спортсменка, которая должна была представлять в Гааге нашу страну. В Гааге нашу страну представляла ее дочь и взяла серебро", - отметила Корчинская.



Также волонтер добавила, что сейчас Тайрой занимается только ее муж, он обращается во все СМИ.



"Народные депутаты Украины делали обращение в Международный Красный Крест, в международные организации и не получили ответ. Муж Тайры тоже обращался в Международный Красный Крест и тоже не получил ответа. По международной Женевской конвенции Тайра подлежит защите как гражданское лицо, как волонтер, как парамедик и ее судьбой должен заниматься Международный Красный Крест. Пока мы не увидели ни одного шага, чтобы они выполняли свои обязательства", - подчеркнула Корчинская.

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