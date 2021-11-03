Единственное, чего не хотел видеть: промоутер Джошуа нашел истинную причину поражения от Усика
Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что британец проиграл Александру Усику, поскольку попытался перебоксировать украинца
Об этом Хирн заявил в интервью True Geordie в YouTube.
По его словам, он беспокоился, что Джошуа попытается перебоксировать Усика, что в итоге произошло и привело к поражению британца, не использовавшего своих лучших качеств.
Разочарование - хорошее слово, чтобы описать бой Энтони с Усиком. Единственное, чего я не хотел видеть, это попытка Джошуа перебоксовать Александра. И это было то, что он пытался сделать. Было ли это из-за упрямства, неуверенности или это было частью его плана? Я думаю, что всего понемногу", - сказал Хирн.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил британца Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной 2022 года британец и украинец должны встретиться в реванше.
- Напомним, 2 ноября тренер британского тяжеловеса Тайсона Фьюри Шугархилл Стюард предложил Энтони Джошуа помощь в подготовке к реваншу с Александром Усиком.
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