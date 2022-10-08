Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я думаю, что в ситуации, которая сейчас сложилась в войне с Россией, единственная возможность возвращения контроля над ЗАЭС – это освобождение Запорожской области от захватчиков. Это, конечно, может происходить разным образом. Это может происходить так, чтобы не задеть зону ЗАЭС, чтобы потом заставить оккупационные силы оттуда выйти, поэтому я думаю, что когда гендиректор МАГАТЭ говорит о демилитаризации этой зоны, то это как раз в наших интересах, там же не наши войска находятся, там стоят российские войска и они должны оттуда уйти. Пусть там даже будут стоять международные силы. Я думаю, что Россия на это не согласится", - сказал Виталий Портников

Журналист отметил, что в случае окружения ВСУ Энергодара, можно заставить российских военных выйти из оккупированной Запорожской атомной электростанции.

"Я думаю, что в сложившейся ситуации действительно может быть окружение Энергодара, может быть выход российского военного контингента. Это тоже важная ситуация, когда находящиеся там люди получают зеленый коридор, чтобы покинуть зону АЭС. То есть могут быть разные решение, но это уже вопрос украинского военного командования. Я не верю в какие-то переговорные результаты с Владимиром Путиным", - отметил он.

Глава спецкомитета по обороне палаты общин Британии Тобиас Эллвуд заявил, что в случае утечки радиации из-за атаки РФ на Запорожскую АЭС, НАТО должна задействовать статью 5 своего устава.

Ранее в МАГАТЭ приняли резолюцию с требованием к России вывести войска из ЗАЭС .

5 октября Владимир Путин издал указ о передаче ЗАЭС под контроль России.

Оккупанты похитили печать Запорожской АЭС, удостоверяющую право подписывать документы. Ее уже признали недействительной.

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