Единственная возможность для Фицо создать правительство – это договоренность с Пеллегрини, - политолог Дулеба

Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

"Это основной вопрос, нужно ли Пеллегрини идти в правительство, которое будет возглавлять Фицо. Нет, я так думаю, что люди в его окружении понимают то, что если они войдут в правительство, которое будет возглавлять Фицо, то в принципе Фицо их политически поглотит. То есть эта партия и Пеллегрини лишатся субъектности в словацкой политике и это произойдет очень быстро, я думаю - года 2", - считает политолог.

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Дулеба добавил, что если будет такой сценарий, что премьером станет Пеллегрини - Фицо выйдет из правительства, станет спикером парламента и ключевые позиции в правительстве будет Пеллегрини. Так можно было бы избежать ужасающего сценария для Пеллегрини, при котором он заканчивает свою политическую субъектность в политике.

"Я так думаю, что сейчас здесь есть основной объем этих разговоров. Согласится ли на это Фицо – неизвестно. Но у Фицо единственная возможность создать правительство, иметь влияние политическое – это договоренность с Пеллегрини. Так что я думаю, что Фицо готов идти на большие уступки по Пеллегрини, чтобы создать это правительство. Я думаю, что на следующей неделе мы будем знать результаты этих переговоров", - отметил он.

Выборы в Словакии и позиция Фицо в отношении Украины

30 сентября в Словакии состоялись парламентские выборы, где одной из передовых партий стала "Смер" Роберта Фицо, имеющая пророссийскую ориентацию. Лидер партии накануне заявлял, что хочет отменить военную и политическую поддержку Украины.

Стоит отметить, что в апреле правоохранители в Словакии закрыли уголовное дело против Фицо за публикацию видеопередачи Украине системы ПВО С-300.

Согласно результатам почти всех избирательных участков, которые были подсчитаны по состоянию на утро 1 октября, на парламентских выборах в Словакии победила пророссийская партия "Смер". После этого Фицо инициировал мирные переговоры по Украине.

В то же время МИД Словакии обвинил Россию во вмешательстве в парламентские выборы и вызвал сотрудника российского посольства после замечаний РФ по поводу "американского следа" в стране.

6 октября президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине, однако впоследствии изменила мнение и заверила в продолжении поддержки Киева.

Позже сообщалось , что после победы на парламентских выборах в Словакии пророссийской партии Роберта Фицо "Смер" временное правительство страны заявило о прекращении отправки дальнейшей военной помощи Украине.