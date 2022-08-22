Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Современные исследователи авторитаризма отмечают постоянное переключение с угроз внешних на внутренние. Авторитаризм всегда, начав внешнюю агрессию, рано или поздно переключается на внутреннюю агрессию. Это происходит из-за того, что на внешней арене не удается добиться результата. К тому же в России протестное движение очень заглушено, и политическим методом доказывать властям свое недовольство не выходит", - объяснил Цыбулько.

Политолог подчеркнул, что российская власть является самой большой угрозой для России.

"Когда Рябков пугает Украину ядерным оружием, то пусть подумает о том, что действительно является угрозой для России. Не внешняя угроза страшна для России. За год в России от пожаров выгорела территория равная территории Украины. Более 50% населения России живет за чертой бедности. Это просто нищета. Поэтому наибольшей угрозой для России является Путин и его режим", - добавил он.

22 августа заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что применение ядерного оружия возможно даже в ответ на агрессию против РФ с использованием обычного вооружения.

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