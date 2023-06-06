"Единственная реакция – ускорить поставки оружия Украине": депутат Европарламента Лагодинский о подрыве россиянами Каховской ГЭС
Депутат Европарламента от партии Зеленых (Берлин) Сергей Лагодинский убежден, что партнеры и союзники должны ускорить поставки Украине оружия, что станет реакцией на подрыв россиянами Каховской ГЭС
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Я считаю, что реакция на действия российских оккупантов в европейских правительствах должна быть. Это касается и правительства Германии. Мы всегда были на стороне Украины и союзников. В том числе и в финансовом вопросе. Однако мне кажется, что одними финансами не обойтись в такого масштаба катастрофе.Поэтому единственным правильным решением и реакцией на подрыв россиянами Каховской ГЭС должно стать оружие.Мы и наши партнеры должны ускорить поставки оружия Украине, чтобы украинцы смогли освободить свои территории от оккупантов", - пояснил Лагодинский.
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