Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Я считаю, что реакция на действия российских оккупантов в европейских правительствах должна быть. Это касается и правительства Германии. Мы всегда были на стороне Украины и союзников. В том числе и в финансовом вопросе. Однако мне кажется, что одними финансами не обойтись в такого масштаба катастрофе.Поэтому единственным правильным решением и реакцией на подрыв россиянами Каховской ГЭС должно стать оружие.Мы и наши партнеры должны ускорить поставки оружия Украине, чтобы украинцы смогли освободить свои территории от оккупантов", - пояснил Лагодинский.