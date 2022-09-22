Единственная разница между массовыми убийствами в Изюме и Буче – то, что тела не разбросаны по улице, – Зеленский

Об этом Президент Украины заявил во время выступления на 77-й Генассамблее ООН.

"Там обнаружены тела женщин и мужчин, детей и взрослых, гражданских и военных. 445 могил. Там семья, погибшая под завалами дома после российского авиаудара: отец, мать, девочки шести и восьми лет, бабушка и дедушка. Там мужчина, которого задушили веревкой. Там женщина со сломанными ребрами и ранами на теле. Там мужчина, которого кастрировали перед убийством, и это далеко не первый такой факт", – отмечает Зеленский.

Он хочет спросить у представителей России, почему у их военных такое влечение к кастрации и что такого с ними самими делали, что они совершают такие зверства.

"Единственное, чем отличается массовое захоронение в Изюме от того, что мир увидел в Буче, это собственно захоронение. Российская армия дольше находилась в Изюме, и поэтому тела убитых все же зарыты, а не разбросаны по улицам", – добавляет Президент.

Напомним, 15 сентября в освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение сотен человек.

16 сентября в деоккупированном Изюме Харьковской области приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения. Вероятно, их количество будет превышать число погибших в Буче на Киевщине. Руководитель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что там ориентировочно 445 могил.

17 сентября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что среди тел по массовому захоронению в Изюме Харьковской области, которые были эксгумированы в пятницу, 16 сентября, 99% имеют признаки насильственной смерти.

Глава Изюмской районной военной администрации Степан Масельский рассказал, что убитых россиянами людей в Изюме не менее тысячи.

В деоккупированном Изюме в Харьковской области работа с эксгумацией тел погибших продлится еще почти две недели.

Жена бойца 93 бригады Сергея Совы узнала по фото руки погибшего с браслетами в цвета государственного флага, распространявшегося по сети, своего мужа. После освобождения Изюма Харьковской области в городе и за его пределами стали находить сотни тел убитых и замученных оккупантами украинцев.

Украинцев в Изюме пытали спецслужбы РФ и участники "ЛДНР".

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