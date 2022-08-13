Об этом сообщил глава военной разведки Британии Джим Гокенгалл для BBC.

Джим Гокенгалл объяснил, что в начале полномасштабного вторжения сила единства Запада и сопротивление Украины превзошли все ожидания, как и неудачи российских вооруженных сил, чье командование, управление и тыловое обеспечение были "плохими". По словам Гокенгалла, между политическим и военным классом России отсутствует доверие. Он удивлен тем, что Москва столкнулась со всеми этими проблемами одновременно.

Гокенгалл отметил, что "будут контратаки и контрнаступления". Сейчас России приходится передислоцировать часть своих войск с востока на юг, где россияне испытывают значительное давление со стороны ВСУ в Херсонской области. По словам Гокенгалла, невозможно ожидать решительных сдвигов на юге в ближайшие месяцы.

Гокенгалл внимательно следит за возможным применением Россией ядерного оружия. По его мнению, это маловероятно и вероятность использования может измениться, если изменится динамика на поле боя.

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