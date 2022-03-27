Единоразовую выплату в 6500 грн получили 2,7 млн украинцев - Минцифры

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации в Telegramm.



"8 марта мы запустили услугу по выплате 6500 гривен. За это время: 4 млн украинцев подали заявки на поддержку в Дии; 2,7 млн украинцев уже получили деньги; 17,9 млрд гривен выплачено всего", – говорится в сообщении.



В Минцифре подчеркнули, что дата подачи заявок на такую помощь ограничена до 31 марта включительно.



Услугой могут воспользоваться наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ и физические лица-предприниматели всех групп населенных пунктов тех областей, где активно ведутся боевые действия, а именно – Черниговская область, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Киевская , Житомирская, Одесская, Волынская, Днепропетровская и город Киев.



Напомним, заявки на получение пособия по "еПоддержке" можно подать только до 31 марта.

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