Единоразовую выплату в 6500 грн получили 2,7 млн украинцев - Минцифры
Поддержку в 6500 грн на свои карты получили 2,7 млн украинцев из 4 млн, подавших заявку
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации в Telegramm.
"8 марта мы запустили услугу по выплате 6500 гривен. За это время: 4 млн украинцев подали заявки на поддержку в Дии; 2,7 млн украинцев уже получили деньги; 17,9 млрд гривен выплачено всего", – говорится в сообщении.
В Минцифре подчеркнули, что дата подачи заявок на такую помощь ограничена до 31 марта включительно.
Услугой могут воспользоваться наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ и физические лица-предприниматели всех групп населенных пунктов тех областей, где активно ведутся боевые действия, а именно – Черниговская область, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Киевская , Житомирская, Одесская, Волынская, Днепропетровская и город Киев.
Напомним, заявки на получение пособия по "еПоддержке" можно подать только до 31 марта.
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