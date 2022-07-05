Единоличная внешняя политика Макрона в отношении РФ оказалась провальной, - Politico

Детали разговоров, вошедших в 115-минутный документальный фильм о дипломатических усилиях Макрона, опубликовало издание Politico.

Документальный фильм "Президент, Европа и война" Ги Лагаша пролил свет на неудачный подход Макрона к дипломатии с Россией, пишет Politico.

В материале издания упомянули, в частности, о телефонном звонке Макрона в Путин 20 февраля. Тогда французский президент пытался убедить главу кремля согласиться на встречу с президентом США Джо Байденом в Женеве – поговорить об Украине

Путин заявил, что предварительно согласен на встречу, но договариваться о ней должны советники, а уже в следующий момент перевел разговор на хоккей и попрощался с Макроном.

"Скажу откровенно, я хотел пойти на хоккей, потому что сейчас я в спортзале. Но перед началом тренировки обещаю, что позвоню своим советникам", – заявил он и закончил разговор.

В заявлении Елисейского двора, опубликованном после этого разговора, сообщили, что и Путин, и Байден согласились провести саммит по Украине. А уже через несколько дней россияне начали полномасштабное наступление на Украину.

Эта тема неделями доминировала в заглавиях газет, поскольку французский президент записал сотни часов разговоров с Путиным. Однако они привели только к лживым обещаниям Путина в лучшем случае, а в худшем – Макрона просто обманули.

По мнению бывшего посла и советника в Институте Монтеня Мишеля Дюкло, видеозапись разговора между двумя лидерами показывает, что кремль обвел вокруг пальца Эммануэля Макрона.

"Зная Россию, это показывает мне, как Путину нравилось водить за нос великого западного лидера. Вы видите, как проскакивает его почти насмешливая легкомысленность", – говорит Мишель Дюкло.

Журналисты отмечают и то, что Макрон единолично руководит внешней политикой Франции с небольшой командой советников.

"Фильм показывает дипломатию, которой руководит горстка людей, будто они управляют стартапом, будто все можно решить с помощью мобильных номеров "Олафа", "Владимира" и "Владимира", – написал в Twitter вашингтонский корреспондент Le Monde Петр Смоляр.

Эту стратегию постоянных разговоров восприняли неоднозначно и партнеры Франции в ЕС, в частности, польский премьер-министр сравнил попытки переговоров Макрона с Путиным с переговорами с Гитлером.

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