"Единое спасение для украинцев – Россия": украинскому экс-разведчику, распространяющему пропаганду РФ, сообщили о подозрении

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Мужчина до апреля 2014 года работал в украинской разведке.

"Обладая соответствующими профессиональными навыками, опытом и специальными знаниями в сфере проведения информационных операций, с 2013-го по 2023 год он помогал государству-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины", - указано в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый работал под псевдонимом и вымышленной легендой независимого аналитика и публициста, координируя свои действия с РФ. В частности мужчина распространял российскую пропаганду. В 2015 году экс-разведчик переехал в Россию и продолжил работать на государство-агрессора.



"После полномасштабного вторжения государства-агрессора на территорию Украины подозреваемый не прекратил свою подрывную деятельность, а и в дальнейшем систематически распространял российские нарративы: оправдывал действия вооруженных сил РФ, призывал граждан Украины сотрудничать с оккупантами и совершать действия с целью ликвидации украинского государства", - рассказывают в Офисе генпрокурора.

Также мужчина создал ряд информпродуктов, в которых манипулятивно излагал исторические факты, искажал причинно-следственные связи и ссылался на недостоверные данные. Речь идет о книгах и статьях: "О причинах неотвратимой победы России", "Украинскую проблему будут решать раз и навсегда", "На наших глазах закрывается проект "Украина", "Почему Украина никогда не победит", "Там, где язык, неотвратимо появится Бандера", "О моральном одичании укрпатриотов", "Единое спасение для украинцев - Россия" и т.д.

Экс-разведчику сообщили о подозрении в совершении государственной измены, в том числе в условиях военного положения (ч. 1, 2 ст. 111 УК Украины).

Судя по фото и обнародованной информации, речь идет о Денисе Шевчуке, также известном как Андрей Ваджра. Он также внесен в базу данных украинского "Миротворца", содержащую информацию о людях, которые могут быть связаны с антиукраинской деятельностью, терроризмом или нарушением национальной безопасности.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.