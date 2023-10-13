"Единое спасение для украинцев – Россия": украинскому экс-разведчику, распространяющему пропаганду РФ, сообщили о подозрении
Бывшему украинскому кадровому офицеру-разведчику сообщили о подозрении в государственной измене: он переехал в Россию и распространяет кремлевскую пропаганду
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Мужчина до апреля 2014 года работал в украинской разведке.
"Обладая соответствующими профессиональными навыками, опытом и специальными знаниями в сфере проведения информационных операций, с 2013-го по 2023 год он помогал государству-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины", - указано в сообщении.
По данным следствия, подозреваемый работал под псевдонимом и вымышленной легендой независимого аналитика и публициста, координируя свои действия с РФ. В частности мужчина распространял российскую пропаганду. В 2015 году экс-разведчик переехал в Россию и продолжил работать на государство-агрессора.
"После полномасштабного вторжения государства-агрессора на территорию Украины подозреваемый не прекратил свою подрывную деятельность, а и в дальнейшем систематически распространял российские нарративы: оправдывал действия вооруженных сил РФ, призывал граждан Украины сотрудничать с оккупантами и совершать действия с целью ликвидации украинского государства", - рассказывают в Офисе генпрокурора.
Также мужчина создал ряд информпродуктов, в которых манипулятивно излагал исторические факты, искажал причинно-следственные связи и ссылался на недостоверные данные. Речь идет о книгах и статьях: "О причинах неотвратимой победы России", "Украинскую проблему будут решать раз и навсегда", "На наших глазах закрывается проект "Украина", "Почему Украина никогда не победит", "Там, где язык, неотвратимо появится Бандера", "О моральном одичании укрпатриотов", "Единое спасение для украинцев - Россия" и т.д.
Экс-разведчику сообщили о подозрении в совершении государственной измены, в том числе в условиях военного положения (ч. 1, 2 ст. 111 УК Украины).
Судя по фото и обнародованной информации, речь идет о Денисе Шевчуке, также известном как Андрей Ваджра. Он также внесен в базу данных украинского "Миротворца", содержащую информацию о людях, которые могут быть связаны с антиукраинской деятельностью, терроризмом или нарушением национальной безопасности.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Ранее о новом подозрении сообщено бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову. Он распространяет российские фейки об украинском военно-политическом руководстве, оправдывает вооруженную агрессию РФ и временную оккупацию части Украины, в том числе на российских ток-шоу.
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