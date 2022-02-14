"Единое окно", горячая линия и рекрутинговый центр: Кличко об организации подготовки терробороны в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, какую помощь по организации подготовки резервистов оказывают в Киеве
Об этом он написал в Телеграмме .
По словам Виталия Кличко, городские власти Киева предоставили резервистам полигон для тренировок. Также почти ежемесячно 2021 112-я бригада терробороны с помощью КГГА проводила и продолжает практические занятия с боевой стрельбой. Каждые выходные резевисты занимаются добровольно.
Для комплектования подразделений бригады терробороны создана горячая линия КГГА: 0636514446.
Кроме того, власти Киева предложили Минобороны и отрабатывают механизм по упрощению процедуры подписания контракта, поскольку сейчас они сложны и растянуты во времени.
"Мы же создаем "единственное окно"", – объяснил Виталий Кличко.
Он добавил, что в Киеве был открыт первый рекрутинговый центр территориальной обороны на Крещатике. Планируется открыть такой же и на левом берегу столицы.
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