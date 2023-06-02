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"Единение ради будущего": выставка об эвакуации украинцев переехала в Днепр

2 июня, 2023 пятница
12:17
Культура

Выставка "Единение ради будущего", которая рассказывает об эвакуации украинцев по железной дороге в начале полномасштабного вторжения, переехала из Одессы в Днепр

Об этом информирует Укрзализныця .

Коллекция фотографий об эвакуационных, медицинских, дипломатических и почтовых вагонах, объединяющих страну ежедневно с момента начала полномасштабного вторжения, была впервые показана в Ужгороде в день запуска "Поезда единения".

В 2022 году этот поезд еще двигался от Рахова до Мариуполя, по самому длинному маршруту.

Выставка "Единение ради будущего" путешествовала по вокзалам Черновцов, Ивано-Франковска, Винницы и Одессы. Теперь она доступна украинцам и гостям города на вокзале Днепра.

Виставка

Выставка пройдет в центральном зале днепровского вокзала со 2 июня 14:00 и будет работать ежедневно в течение трех недель.

Виставка

Фото: Укрзализныця

Что известно о Поезде единения

Первый "Поезд единения" 16 февраля прошлого года провез флаг Украины через 12 областей нашего государства от Рахова (Закарпатская область) до Мариуполя (Донецкая область). Флаг был передан украинским морякам, впрочем, место его пребывания после начала полномасштабного вторжения пока неизвестно.

16 февраля 2023 года из Ужгорода в Краматорск отправился "Поезд единения", маршрут которого пролегает с запада на восток Украины.

Также после успешного опыта "Поезда единения" Укрзализныця назначила новый поезд сообщением Львов - Краматорск.

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Днепр
Укрзализныця
Краматорск
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