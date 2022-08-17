Единение Киева и Харькова: возле метро "Арсенальная" в столице откроют новый артобъект

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в телеграмме.

Как говорится в сообщении, в конце недели у станции метро "Арсенальная" установят новый интересный артобъект.

"Проект "Единение" воплощен харьковской мастерской METALSTYLE. Символические металло-зеркальные капли были созданы для размещения на центральной площади Харькова ко дню города. Но, из-за безумных обстрелов Харькова, которые продолжают совершать российские варвары, установить там артобъект сейчас невозможно. И авторы обратились с предложением украсить гигантскими каплями общественное пространство Киева, пишет Кличко.

По замыслу авторов проекта капли тянутся как к земле, так и друг к другу, символизируя единство двух городов – Киева и Харькова, который сегодня мужественно противостоит российской армии.

"Пространство A-Station – наиболее удачное место для расположения этого артобъекта. Здесь символические капли будут отражать историю (корпуса Арсенала и комендатуры, а также современный Киев)", - говорится в сообщении.

На Харьковщине уже погибли более 1000 мирных граждан, из них – 50 детей, ранены – вдвое больше.

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