Единение Киева и Харькова: возле метро "Арсенальная" в столице откроют новый артобъект
Артобъект в виде металло-зеркальных капель авторы проекта создали для размещения на центральной площади Харькова ко дню города, однако из-за постоянных обстрелов установку решили разместить в столице Украины как символ единения с Харьковом
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в телеграмме.
Как говорится в сообщении, в конце недели у станции метро "Арсенальная" установят новый интересный артобъект.
"Проект "Единение" воплощен харьковской мастерской METALSTYLE. Символические металло-зеркальные капли были созданы для размещения на центральной площади Харькова ко дню города. Но, из-за безумных обстрелов Харькова, которые продолжают совершать российские варвары, установить там артобъект сейчас невозможно. И авторы обратились с предложением украсить гигантскими каплями общественное пространство Киева, пишет Кличко.
По замыслу авторов проекта капли тянутся как к земле, так и друг к другу, символизируя единство двух городов – Киева и Харькова, который сегодня мужественно противостоит российской армии.
"Пространство A-Station – наиболее удачное место для расположения этого артобъекта. Здесь символические капли будут отражать историю (корпуса Арсенала и комендатуры, а также современный Киев)", - говорится в сообщении.
- На Харьковщине уже погибли более 1000 мирных граждан, из них – 50 детей, ранены – вдвое больше.
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