Единая система звонка в экстренные службы: в Украине заработает номер 112

Об этом сообщает МВД со ссылкой на интервью замминистра внутренних дел Украины Игоря Бондаренко.

В 2022 году состоятся попытки внедрения Системы 112 в Киеве и Киевской области. В 2023-м планируется запустить ее в "пилотных" регионах: 30 декабря 2022 года вступают в силу изменения в профильный закон, который позволит это сделать.

"Суть проекта – это изменение подхода к осуществлению экстренных коммуникаций. Телекоммуникационная инфраструктура, доставшаяся нам в наследство с советских времен, – номера 101, 102, 103, – особо не модернизировалась. Старая система построена через коммутацию экстренных вызовов на наземной инфраструктуре по географическому принципу", – утверждает Игорь Бондаренко.

Пресс-служба МВД информирует, что основным принципом новой системы является "централизованная коммутация вызовов, инновационная логика ее сервиса". Сейчас изменяются принципы маршрутизации экстренных звонков. Так, они будут зависеть не от наземной коммуникационной инфраструктуры.

"Диспетчер на месте будет определять силы и средства реагирования согласно четкой методике, когда получит обобщенную информационную карту события", - говорится на сайте Министерства.

Известно, что введение единого номера 112 является одним из обязательств Украины по Соглашению об Ассоциации с Европейским Союзом.

"Нам помогают европейские партнеры – к проекту привлечены отдельные компании и фонды. Ресурсную компоненту финансируют источники Европейского инвестиционного банка. Европейские партнеры понимают важность этой инициативы, логику нашего движения и базовые стандарты, поэтому уже сейчас мы видим свет в конце этого длинного тоннеля по внедрению Системы 112 в Украине", - отмечает заместитель министра внутренних дел Украины.

22 ноября Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Австрией в сфере цифровизации, страна передаст генераторы для поддержки работы украинских серверов и другой цифровой инфраструктуры.

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