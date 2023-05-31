Об этом сообщает Delfi .

Эдгарса Ринкевичса избрали президентом депутаты сейма 31 мая. За него проголосовали 52 депутата. Кроме представителей партии "Новое Единство", выдвинувшей кандидатуру Ренкевичса, голоса за нового президента отдали представители оппозиционных "Союза зеленых и крестьян" и "Прогрессивных".

Эдгарс Ринкевичс был избран президентом на четыре года. Он заменил на этом посту Эгилса Левитса.

Эдгарс Ринкевичс родился в Юрмале в 1973 году. В 1995 году защитил степень бакалавра на историко-философском факультете Латвийского университета. В том же году получил сертификат по политологии и международным отношениям Университета Гронингена (Нидерланды). 1997 - степень магистра политологии Латвийского университета. 2000 защитил степень магистра в Университете национальной обороны США.

Начинал карьеру журналистом Латвийского радио, специализировался по теме внешней политики и международных отношений.

С 1995 года работал в минобороны Латвии. С 2008 по 2011 год был руководителем канцелярии президента Латвии Валдиса Затлерса.

В 2011 году был избран в сейм, а вскоре стал министром иностранных дел в правительстве Валдиса Домбровскиса. С тех пор был неизменным главой МИД в разных правительствах.

В ноябре 2014 года Эдгар Ринкевич осуществил каминг-аут и стал первым политиком в истории Латвии, открыто признавшим свою нетрадиционную ориентацию.