Эдгарса Ринкевичса избрали новым президентом Латвии
Сейм Латвии избрал новым президентом страны Эдгарса Ринкевичса, занимавшего должность министра иностранных дел
Об этом сообщает Delfi .
Эдгарса Ринкевичса избрали президентом депутаты сейма 31 мая. За него проголосовали 52 депутата. Кроме представителей партии "Новое Единство", выдвинувшей кандидатуру Ренкевичса, голоса за нового президента отдали представители оппозиционных "Союза зеленых и крестьян" и "Прогрессивных".
Эдгарс Ринкевичс был избран президентом на четыре года. Он заменил на этом посту Эгилса Левитса.
Эдгарс Ринкевичс родился в Юрмале в 1973 году. В 1995 году защитил степень бакалавра на историко-философском факультете Латвийского университета. В том же году получил сертификат по политологии и международным отношениям Университета Гронингена (Нидерланды). 1997 - степень магистра политологии Латвийского университета. 2000 защитил степень магистра в Университете национальной обороны США.
Начинал карьеру журналистом Латвийского радио, специализировался по теме внешней политики и международных отношений.
С 1995 года работал в минобороны Латвии. С 2008 по 2011 год был руководителем канцелярии президента Латвии Валдиса Затлерса.
В 2011 году был избран в сейм, а вскоре стал министром иностранных дел в правительстве Валдиса Домбровскиса. С тех пор был неизменным главой МИД в разных правительствах.
В ноябре 2014 года Эдгар Ринкевич осуществил каминг-аут и стал первым политиком в истории Латвии, открыто признавшим свою нетрадиционную ориентацию.
- 2 апреля Ринкевичс заявил, что предоставление Украине ракет дальнего действия не является эскалацией, а наше государство может обстреливать военные базы на территории РФ, поскольку это "законная оборона".
- Также Эдгарс Ринкевичс назвал размещение российского ядерного оружия в Беларуси "актом отчаяния" президента РФ Владимира Путина и символом того, что Беларусь не является суверенной.
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