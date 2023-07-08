Эдгарс Ринкевичс принес присягу президента Латвии
Бывший глава министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в субботу, 8 июля, принес присягу президента страны на торжественном заседании сейма. Его каденция продлится четыре года
Об этом сообщил офис латвийского президента в твиттере.
"Во время своего президентства я буду выступать за создание современной и сильной Латвии, за правовую и справедливую Латвию, за благосостояние нации, за инклюзивное и уважительное общество. И мы все можем добиться этого, работая вместе", - сказал во время присяги с трибуны сейма новоизбранный президент.
Кроме того, Ринкевичс поклялся, что вся его деятельность будет посвящена благу народа Латвии.
"Я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы способствовать благосостоянию Латвийского государства и его населения. Я буду считать священными и придерживаться Сатверсме (Конституции, - ред.) Латвии и законов государства. Я буду справедливым ко всем и обязанности буду выполнять на совесть", - объявил он.
Перед тем как возглавить страну, Ринкевичс почти 12 лет был министром иностранных дел Латвии.
Следует отметить, что Эдгарс Ринкевичс стал первым открытым президентом-геем в Европе.
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