Об этом сообщил офис латвийского президента в твиттере.

"Во время своего президентства я буду выступать за создание современной и сильной Латвии, за правовую и справедливую Латвию, за благосостояние нации, за инклюзивное и уважительное общество. И мы все можем добиться этого, работая вместе", - сказал во время присяги с трибуны сейма новоизбранный президент.

Кроме того, Ринкевичс поклялся, что вся его деятельность будет посвящена благу народа Латвии.

"Я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы способствовать благосостоянию Латвийского государства и его населения. Я буду считать священными и придерживаться Сатверсме (Конституции, - ред.) Латвии и законов государства. Я буду справедливым ко всем и обязанности буду выполнять на совесть", - объявил он.

Перед тем как возглавить страну, Ринкевичс почти 12 лет был министром иностранных дел Латвии.

Следует отметить, что Эдгарс Ринкевичс стал первым открытым президентом-геем в Европе.