"Едет, чтобы склонить Украину на уступки перед Россией": Магда о визите президента Франции Макрона в Украину
Политолог Евгений Магда считает, что главной целью запланированного визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину является склонить украинскую власть на уступки перед Россией
Такое мнение он высказал в эфир программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.
"Учитывая то, что история отношений Парижа и Москвы насчитывает около 200 лет, то президенту Владимиру Зеленскому будет очень трудно усложнить их отношения. К тому же, мы имеем не профессионального украинского дипломата в Париже. Поскольку Вадим Омельченко, не имея дипломатического опыта, возглавил посольство Украины во Франции. Поэтому визит Макрона в Украину будет вызовом для нашей власти. Я считаю, что Макрон вряд ли привезет в Украину нечто экстраординарное. Он планирует свой визит в то время, когда он будет чуть ли. не самым опытным политиком в Европейском Союзе по Украине. " - рассказал Магда.
Магда добавил, что так как канцлер Германии Ангела Меркель слагает свои полномочия, то Макрон будет себя позиционировать не как представитель ЕС, а как европейский лидер. Магда уверен, что в связи с президентскими выборами во Франции, какие-то конкретные шаги по Украине от Макрона не стоит ждать.
"На Францию ждут президентские выборы и какие-то резкие шаги от Макрона не стоит ждать. То есть, на поставку оружия Украине точно не следует рассчитывать. Наоборот, он постарается склонить Украину на какие-то уступки перед Россией. Это очень серьезная угроза. Потому что у Макрона своя логика сохранения своей должности, у Зеленского своя и соответственно, я считаю, что это будет довольно непростой разговор. " - добавил Магда.
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