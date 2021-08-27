"Едет, чтобы склонить Украину на уступки перед Россией": Магда о визите президента Франции Макрона в Украину

Такое мнение он высказал в эфир программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"Учитывая то, что история отношений Парижа и Москвы насчитывает около 200 лет, то президенту Владимиру Зеленскому будет очень трудно усложнить их отношения. К тому же, мы имеем не профессионального украинского дипломата в Париже. Поскольку Вадим Омельченко, не имея дипломатического опыта, возглавил посольство Украины во Франции. Поэтому визит Макрона в Украину будет вызовом для нашей власти. Я считаю, что Макрон вряд ли привезет в Украину нечто экстраординарное. Он планирует свой визит в то время, когда он будет чуть ли. не самым опытным политиком в Европейском Союзе по Украине. " - рассказал Магда.



Магда добавил, что так как канцлер Германии Ангела Меркель слагает свои полномочия, то Макрон будет себя позиционировать не как представитель ЕС, а как европейский лидер. Магда уверен, что в связи с президентскими выборами во Франции, какие-то конкретные шаги по Украине от Макрона не стоит ждать.



"На Францию ждут президентские выборы и какие-то резкие шаги от Макрона не стоит ждать. То есть, на поставку оружия Украине точно не следует рассчитывать. Наоборот, он постарается склонить Украину на какие-то уступки перед Россией. Это очень серьезная угроза. Потому что у Макрона своя логика сохранения своей должности, у Зеленского своя и соответственно, я считаю, что это будет довольно непростой разговор. " - добавил Магда.





Напомним, 24 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что во французском МИД подтвердили намерения Напомним, 24 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что во французском МИД подтвердили намерения президента Эммануэля Макрона посетить Украину