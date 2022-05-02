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Эд Ширан записал новую песню вместе с группой "Антитела"

2 мая, 2022 понедельник
10:44
Культура

Британский певец Эд Ширан и украинская группа "Антитела" записали совместно песню-микс

Песню обнародовали музыканты на своем YouTube.

Музыканты использовали произведение Ширана "2step" и трек украинской группы "Сирены оборвали наш сон".

Эд Ширан снимал клип на песню "2step" в Киеве осенью 2021 года. Съемки проходили на территории корпусов механико-математического факультета КНУ имени Тараса Шевченко. Средства, собранные с монетизации видео, Ширан перечислит на гуманитарную помощь Украине.
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