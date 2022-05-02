Эд Ширан записал новую песню вместе с группой "Антитела"

Песню обнародовали музыканты на своем YouTube.



Музыканты использовали произведение Ширана "2step" и трек украинской группы "Сирены оборвали наш сон".

Ранее британская рок-группа Pink Floyd, впервые за 28 лет, презентовала новую песню "Hey Hey Rise Up" в поддержку народа Украины, изюминкой песни является то, что ее поет лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк.

Песня Hey Hey Rise Up в исполнении легендарной британской группы Pink Floyd и лидера "Бумбокса" Андрея Хлывнюка взлетела на вершину чартов в 27 странах мира

Эд Ширан снимал клип на песню "2step" в Киеве осенью 2021 года. Съемки проходили на территории корпусов механико-математического факультета КНУ имени Тараса Шевченко. Средства, собранные с монетизации видео, Ширан перечислит на гуманитарную помощь Украине.