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Эд Ширан записал новую песню вместе с группой "Антитела"
Британский певец Эд Ширан и украинская группа "Антитела" записали совместно песню-микс
Песню обнародовали музыканты на своем YouTube.
Музыканты использовали произведение Ширана "2step" и трек украинской группы "Сирены оборвали наш сон".
- Ранее британская рок-группа Pink Floyd, впервые за 28 лет, презентовала новую песню "Hey Hey Rise Up" в поддержку народа Украины, изюминкой песни является то, что ее поет лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк.
- Песня Hey Hey Rise Up в исполнении легендарной британской группы Pink Floyd и лидера "Бумбокса" Андрея Хлывнюка взлетела на вершину чартов в 27 странах мира
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