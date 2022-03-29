Эд Ширан, Том Оделл и другие мировые звезды присоединятся к благотворительному концерту в поддержку Украины 29 марта
29 марта в Бирмингеме состоится двухчасовой концерт, чтобы собрать деньги для помощи Украине
Об этом сообщает itv.
В концерте примут участие такие звезды: Эд Ширан, Камилла Кабелло, Эмили Санде, Том Оделл, Snow Patrol, Manic Street Preachers и Грегори Портер.
Деньги, пожертвованные зрителями, пойдут на гуманитарные цели Комитета по чрезвычайным ситуациям Украины.
Ранее певцы выражали поддержку Украине. Эд Ширан сказал, что "гордится тем, что будет играть на этом концерте", а Камила Кабелло сказала, что ее "сердце разрывается за народ Украины".
Концерт начнется в 22:00 по киевскому времени, его можно посмотреть здесь.
- Напомним, ранее "Антитела" опубликовали обращение к Эду Ширану с предложением сделать телемост во время благотворительного концерта. Певец ответил на обращение: "Жду, чтобы послушать вашу музыку".
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