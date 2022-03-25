Эд Ширан отреагировал на предложение группы "Антитела" провести вместе телемост в поддержку Украины: жду, чтобы послушать вашу музыку
Британский исполнитель Эд Ширан ответил на обращение Тараса Тополи из группы "Антитела" устроить телемост между Бирмингемом и Киевом во время концерта в поддержку Украины
Певец опубликовал историю в Instagram.
"Друзья, я посмотрел ваше видео. Я просто хочу сказать всем украинцам: я люблю вас. Я поддерживаю вас. И я так горжусь тем, что буду участвовать в этом благотворительном событии на следующей неделе! С нетерпением жду, чтобы послушать вашу музыку, ребята. Посылаю вам всю свою любовь", - сказал певец.
Ранее "Антитела" опубликовали обращение к певцу. Они предложили сделать телемост во время благотворительного концерта, на котором будет выступать Эд Ширан.
"Сегодня мы узнали о твоем благотворительном концерте для Украины, который состоится в Бирмингеме.
И предлагаем сделать телемост Киев - Бирмингем с живым включением из Киева.
Вы играете там, мы играем здесь, в Киеве, в городе, который не покорился и никогда не покорится российским оккупантам. Мы не боимся, мы хотим через музыку показать всему миру, что Украина сильна и не покорена. Мы будем биться и петь ради победы на виду у всего мира, который поддерживает нас.
Так что 29 марта, мы готовы!" - сказал Тарас Тополя.
- Напомним, украинские музыканты Александр Положинский, Тарас Тополя и группа "Антитела" сообщили, что подписали контракт на прохождение службы в Силах территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.
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