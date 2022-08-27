Эд Ширан и группа "Антитела" развернули украинский флаг на концерте в Варшаве
Украинская поп-рок-группа "Антитела" и британский исполнитель Эд Ширан развернули на сцене Варшавы украинский флаг
Об этом сообщила группа "Антитела" у себя на фейсбуке.
Сначала Эд Ширан и украинская группа вместе спели песню "2step". После этого они прямо на сцене развернули украинский флаг с логотипом UNITED24.
На концерте в Варшаве вечером 26 августа "Антитела" впервые увиделись с Эдом Шираном. До этого они были в рядах ВСУ.
"Эд Ширан и Антитела наконец-то объединились и поддерживают Украину", - написал группа в своих социальных сетях.
- В мае исполнители выпустили совместную песню-микс "2step".
- В конце мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вернул "Антителу" с фронта, чтобы они занимались социальной работой и организовывали творческие акции в поддержку Украины.
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