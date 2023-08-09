еЧерга обновила перечень приоритетности при пересечении границы

Об этом сообщила Государственная служба Украины по безопасности на транспорте.

"9 августа по поручению Министерства восстановления разработчики проекта "еЧерга" внесли в Систему обновленный перечень скоропортящихся товаров, имеющих приоритет при пересечении границы. Дополнение предоставило Минагрополитики", - пишет пресс-служба.

Укртрансбезопасность объясняет, что в приоритетные коды добавлены грибы, огурцы, помидоры.

Полный список приоритетных товаров .

Если предприятие-экспортер не нашло своего товара в списке приоритетных и скоропортящихся, то советуют обратиться в профильную ассоциацию производителей таких товаров. Она предоставит необходимую информацию Министерству аграрной политики и продовольствия, которое принимает решение о расширении перечня кодов товаров, имеющих право на приоритетное пересечение границы.

Укртрансбезопасность напомнила, что во время пересечения границы с европейскими странами движение автомобилей происходит по следующему алгоритму: один грузовик с приоритетным грузом, пять - без приоритетного.

"Так обеспечивается бесперебойное пересечение границы для всех перевозчиков, а скоропортящиеся товары могут пересекать границу значительно быстрее", - резюмировали в ведомстве.