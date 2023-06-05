Об этом сообщает Государственная служба Украины по безопасности на транспорте.

Результаты мониторинга записей пользователей подтвердили, что одной из распространенных проблем является введение недостоверной информации в систему с целью получить приоритетное место в очереди раньше, чем это предусмотрено правилами. В частности, пользователи пытаются зарегистрировать транспортное средство в очередь без груза, а затем загружают его.

"Мы совместно с Государственной таможенной службой Украины решили эту проблему: если запись в очередь сделана на машину без груза, а позже ее загрузили, то система отменит такую запись", - говорится в сообщении.

После регистрации в очереди, грузовики будут проверяться на наличие таможенных деклараций, и те, к которым будут обнаружены такие декларации, будут обозначены в системе специальной меткой и исключены из электронной очереди.

Укртрансбезопасность рекомендует пользователям, которые зарегистрировали пустой грузовик, но планируют пересечь границу с грузом, отменить свои очередные записи и зарегистрироваться с корректными данными о грузе.