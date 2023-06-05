єЧерга будет аннулировать записи, содержащие недостоверную информацию
С 5 июня электрона очередь для пересечения границы (єЧерга) за внесение недостоверных данных будет отменять запись
Об этом сообщает Государственная служба Украины по безопасности на транспорте.
Результаты мониторинга записей пользователей подтвердили, что одной из распространенных проблем является введение недостоверной информации в систему с целью получить приоритетное место в очереди раньше, чем это предусмотрено правилами. В частности, пользователи пытаются зарегистрировать транспортное средство в очередь без груза, а затем загружают его.
"Мы совместно с Государственной таможенной службой Украины решили эту проблему: если запись в очередь сделана на машину без груза, а позже ее загрузили, то система отменит такую запись", - говорится в сообщении.
После регистрации в очереди, грузовики будут проверяться на наличие таможенных деклараций, и те, к которым будут обнаружены такие декларации, будут обозначены в системе специальной меткой и исключены из электронной очереди.
Укртрансбезопасность рекомендует пользователям, которые зарегистрировали пустой грузовик, но планируют пересечь границу с грузом, отменить свои очередные записи и зарегистрироваться с корректными данными о грузе.
- Напомним, что 8 мая на 16 пунктах пропуска со странами ЕС начала работать электронная очередь (єЧерга) пересечения границы.
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