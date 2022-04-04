ЕБРР заблокировал свои средства для России и Беларуси
Европейский банк реконструкции и развития официально запретил доступ России и Беларуси к средствам банка, на такой шаг банк пошел впервые
Об этом член совета директоров ЕБРР от Украины Артем Шевалев сообщил в Фейсбуке.
"В эти темные времена трудно говорить о положительных новостях, но они все же есть. Совет управляющих официально утвердил применение статьи 8.3 Устава ЕБРР по остановке доступа россии и белоруссии к ресурсам Европейского банка реконструкции и развития", - написал Шевалев.
Он подчеркнул, что банк принял это решение абсолютным большинством голосов стран-акционеров, представляющих 94,85% голосов в капитале банка.
Такую меру ЕБРР применил впервые в истории, при этом став первой международной организацией, принявшей такое решение.
"Да, это еще не полное изгнание из цивилизованного мира для этих стран-преступников, но очень важен первый шаг к #CancelRussia ", – прокомментировал Артем Шевалев.
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