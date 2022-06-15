English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика ЕБРР выделит €300 млн на укрепление энергетической безопасности Украины

ЕБРР выделит €300 млн на укрепление энергетической безопасности Украины

15 июня, 2022 среда
10:30
Экономика

Европейский банк реконструкции и развития предоставит Нафтогазу 300 млн евро кредита. 50 миллионов евро уже доступны для аварийных закупок газа

Об этом сообщают на официальной странице ЕБРР.

ЕБРР предоставит Нафтогазу кредит размером до 300 миллионов евро, чтобы помочь компенсировать потерю добычи природного газа после вторжения россиян в Украину. 50 миллионов стартового транша используют на экстренные закупки газа, крайне необходимые для подготовки газовой системы Украины к следующему отопительному сезону. Нефтегаз стремится приобрести до одного миллиарда кубометров газа, что будет стоить около миллиарда евро.

Очевидно, что действовать нужно немедленно. Газ нужен: и на следующий отопительный сезон, и на производство электроэнергии, и для широкой поддержки экономики. Пополнение запасов газа должно начаться уже сейчас, чтобы не допустить серьезных последствий осенью. Эта операция – это просто обеспечение отопления. людей и экономики Украины", – отметил вице-президент ЕБРР по банковской деятельности Ален Пиллу.

Всего ЕБРР, вместе с донорами и партнерами, планирует выделить в поддержку экономики Украины заем в размере €1 млрд.

  • Напомним, американское издание Foreign Policy сообщило , что Украина просит США поставлять ей сжиженный газ по ленд-лизу.
  • 13 июня Кабинет Министров запретил экспорт украинского газа.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
газ
ЕБРР
Нафтогаз
Читайте также:
российские войска
14 июня, 2022 вторник
Кремль готовится объявить всеобщую мобилизацию в России, - генерал Маломуж
12 июня, 2022 воскресенье
Главным событием в российско-украинской войне будет не смерть Путина, а поставки Украине оружия – политолог Андрей Пионтковский
14 июня, 2022 вторник
Изменение правил мобилизации: для ряда категорий граждан предусмотрели отсрочки от призыва
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.3
    Покупка 34.3
    Продажа 35.15
  • EUR
    Покупка 35.68
    Продажа 36.92
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
15 июня
10:51
УЕФА запускает еще один еврокубковый турнир, - L'Équipe
10:50
Ferrexpo Константина Жеваго передала партию медицинских препаратов в Сумы
10:40
Россияне обстреляли Николаевщину: за сутки ранены 19 человек
10:30
Порошенко: до конца года Украине нужно получить статус кандидата в ЕС, ПДЧ в НАТО и победить Путина
10:21
Укрпочта показала эскиз новой марки "Доброго вечора, ми з України!"
10:20
Западные разведки рассматривают три сценария развития войны в Украине, - CNN
10:18
В Мариуполе под завалами обстрелянного дома обнаружили три тела
10:12
На фото последствия российских обстрелов в Луганской области
Россия контролирует большую часть Северодонецка и теперь сконцентрируется вокруг химзавода "Азот", - британская разведка
10:02
Восемь "прилетов": захватчики из минометов били по пограничной Сумщине
09:48
В Харьковской области 14 июня россияне ранили 7 человек и повредили дома
09:28
Лига наций: Петраков назвал главную причину потери очков в матче с Ирландией
09:19
Полномасштабное вторжение РФ в Украину: 313 детей погибли, еще 579 получили ранения
09:12
Украина просит США поставлять ей сжиженный газ по ленд-лизу, - СМИ
08:54
Россия от 24 февраля потеряла около 32 750 военных, 1440 танков, 230 РСЗО и 179 вертолетов, - Генштаб ВСУ
08:53
За 14 июня из Луганской области эвакуировали 52 человека
08:34
Украина требует все гаубицы США, а военные на Азоте удерживают гражданских: подборка российских фейков на 15 июня
08:28
Оккупанты обстреляли Луганщину: повреждено 35 домов, много раненых
08:09
Генштаб ВСУ: 7 батальонов армии Беларуси ведут разведку и укрепляют позиции на Волынском и Полесском направлениях
07:40
Оккупанты ведут наступление в направлении Краснополья и штурмуют населенные пункты по нескольким направлениям, - Генштаб ВСУ
07:36
Николай Княжицкий
От Путина защитит объединение всех украинцев. - Николай Княжицкий об олигархах, медиа и "хороших русских"
07:35
Обновлено
РФ из "Ураганов" обстреляла Апостолово в Днепропетровской области. 4 человека погибли
07:27
Угроза ракетных ударов по Одесской области остается, Россия держит наготове 20 "калибров", - Братчук
07:21
Канада
Между Канадой и ЕС провели сухопутную границу
07:16
УЗ назначила на 15 июня эвакуационный поезд из Донбасса во Львов
06:45
На Донетчине появились системы Tesla Powerwall 2
06:40
МВД призвало украинцев не сдавать взрывоопасные предметы на металлолом
06:04
российские войска
Россиянам могут повысить призывной возраст с 40 до 49 лет, - ISW
05:45
Инфографика
Лига наций: результаты всех матчей вторника
05:26
В Анталии автобус с туристами попал в ДТП, есть жертвы
04:42
Это будет стоить денег: Фьюри заинтриговал возможным возобновлением карьеры ради боя с Усиком
03:59
Матеуш Моравецкий
Премьер Польши Моравецкий обвинил НАТО в недостаточной помощи Украине
03:19
Олаф Шольц
Арестович обвинил Шольца в ответственности за гибель украинцев
02:31
Инфографика
Трофей ЧС-2022
ЧМ-2022: определились все участники чемпионата мира по футболу
01:53
За 14 июня ВСУ убили 70 россиян и уничтожили 60 единиц техники, - отчет ОК "Юг"
01:45
Реанимационные в вагонах: Укрзализныця, Минздрав и "Врачи без границ" показали медицинский поезд для эвакуации гражданских
01:37
россия флот
Россия перегруппировала флот в Черном море: сколько крылатых ракет угрожают Украине
01:14
Мобилизация в Украине: кто имеет право получить бронь
01:12
В Германии отказались от идеи национализировать бывшею "дочь" Газпрома. Боятся разозлить Путина
00:46
Инфографика
Лига наций: как выглядит таблица группы сборной Украины после 4-х туров
00:22
Армия РФ требует общей мобилизации и нескольких месяцев на перегруппировку, Путин не соглашается, - Bloomberg
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV