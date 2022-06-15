ЕБРР выделит €300 млн на укрепление энергетической безопасности Украины

Об этом сообщают на официальной странице ЕБРР.

ЕБРР предоставит Нафтогазу кредит размером до 300 миллионов евро, чтобы помочь компенсировать потерю добычи природного газа после вторжения россиян в Украину. 50 миллионов стартового транша используют на экстренные закупки газа, крайне необходимые для подготовки газовой системы Украины к следующему отопительному сезону. Нефтегаз стремится приобрести до одного миллиарда кубометров газа, что будет стоить около миллиарда евро.

Очевидно, что действовать нужно немедленно. Газ нужен: и на следующий отопительный сезон, и на производство электроэнергии, и для широкой поддержки экономики. Пополнение запасов газа должно начаться уже сейчас, чтобы не допустить серьезных последствий осенью. Эта операция – это просто обеспечение отопления. людей и экономики Украины", – отметил вице-президент ЕБРР по банковской деятельности Ален Пиллу.

Всего ЕБРР, вместе с донорами и партнерами, планирует выделить в поддержку экономики Украины заем в размере €1 млрд.

Напомним, американское издание Foreign Policy сообщило , что Украина просит США поставлять ей сжиженный газ по ленд-лизу.

13 июня Кабинет Министров запретил экспорт украинского газа.

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