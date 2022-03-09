ЕБРР выделил 2 млрд евро для поддержки Украины

Об этом говорится в сообщении банка.

В ЕБРР отмечают, что финансирование будет предоставлено в кратчайшие сроки для поддержки украинских компаний. Помощь будут оказывать посредством отсроченных кредитов, поддержания ликвидности и торгового финансирования. Там, где это возможно, предприятиям помогут переехать, чтобы их работа могла продолжаться.

"Кроме того, разработанная банком программа обеспечения устойчивости и обеспечения средств к существованию поможет странам, непосредственно пострадавшим от притока украинских беженцев. Женщины, дети и пожилые люди составляют большинство перемещенных лиц, и муниципальные власти сталкиваются с огромными трудностями в управлении потоком людей", – говорится в заявлении.

Пакет финансовой помощи был одобрен сегодня, 9 марта, советом директоров Банка и являет собой первый раунд поддержки.

Напомним, Всемирный банк утвердил дополнительный пакет поддержки для Украины объемом более $700 млн.