ЕБРР сохранил прогноз роста украинского ВВП в 2021 году на уровне 3,5%
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз роста украинского ВВП в 2021 и 2022 годах на уровне 3,5%
Об этом говорится в ноябрьском прогнозе ЕБРР.
"Банк прогнозирует рост ВВП страны в 2021 и 2022 годах на 3,5%", – говорится в прогнозе.
Отмечается, что росту экономики в 2021 будет способствовать урожай зерновых и продолжение нормализации активности бизнеса. Среди рисков прогноза отмечено медленное продвижение реформ и развертывание вакцинации.
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