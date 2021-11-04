ЕБРР сохранил прогноз роста украинского ВВП в 2021 году на уровне 3,5%

Об этом говорится в ноябрьском прогнозе ЕБРР.



"Банк прогнозирует рост ВВП страны в 2021 и 2022 годах на 3,5%", – говорится в прогнозе.



Отмечается, что росту экономики в 2021 будет способствовать урожай зерновых и продолжение нормализации активности бизнеса. Среди рисков прогноза отмечено медленное продвижение реформ и развертывание вакцинации.

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