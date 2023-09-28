ЕБРР расширит финансирование проектов в Украине: основные направления
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) увеличит финансовую поддержку украинского бизнеса в 2023 и 2024 годах
Об этом сообщило Министерство экономики Украины.
Основные направления сотрудничества 2024 будут касаться финансирования производителей оборудования для разминирования сельскохозяйственных земель, проекта страхования военных рисков, а также кредитования реального сектора экономики.
Актуальные направления сотрудничества на этот и будущий год обсудили во время встречи первого вице-премьера – министра экономики Украины Юлии Свириденко и президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо.
"ЕБРР готов приобщиться к финансированию разминирования аграрных земель и разработать специальный финансовый продукт в сотрудничестве с банками и министерством по финансированию рабочего капитала для производителей спецтехники для разминирования. Это может дать толчок развитию технологий и машиностроения в Украине", - рассказала Юлия Свириденко.
В ходе встречи также говорилось о дальнейшем сотрудничестве между ЕБРР и организациями финансирования развития (Development Finance Institutions, DFI) для координации усилий по инвестированию в Украину, особенно в частный сектор экономики. А кроме того – увеличение прямого кредитования украинского частного бизнеса, а также поддержание ликвидности госкомпаний.
Еще одной темой для обсуждения стало страхование военных рисков.
"ЕБРР готовит юридическое структурирование и управление соответствующим проектом, а также подготовку продукта по страхованию товаров в пути и на складах от военных рисков вместе с украинскими страховыми компаниями. На следующих этапах проект может также включать в себя страхование инвестиционных рисков", - отметила Свириденко.
Отдельно обсудили возможность привлечения ЕБРР в финансирование программ государственной поддержки украинского бизнеса, таких как Доступные кредиты 5-7-9% или гранты в поддержку перерабатывающих производств и малого бизнеса.
Справка. На сегодняшний день ЕБРР принимает участие в 547 проектах в Украине. Совокупные инвестиции ЕБРР в Украину составляют 18 млрд. 384 млн. евро.
- В мае совет руководителей ЕБРР оценил необходимую дополнительную поддержку акционеров для работы банка в Украине в 3-5 млрд евро. А в июне премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что ЕБРР предоставит Украине 600 млн евро в поддержку энергетики уже в 2023 году.
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