ЕБРР прогнозирует сокращение ВВП Украины на 20% в 2022 году из-за вторжения России

Об этом говорится в сообщении банка.

В ЕБРР утверждают, что война будет оказывать серьезное влияние на экономику далеко за пределами непосредственно зоны конфликта.

В своем первом экономическом прогнозе с начала войны ЕБРР снизил прогноз роста на 2022 год для регионов, в которых он работает, более чем наполовину – до 1,7%, что на 2,5% ниже предыдущего прогноза. Он прогнозирует более устойчивый рост в своих регионах на уровне 5% в 2023 году.

Описывая последствия войны, банк прогнозирует, что рост стоимости таких товаров, как продукты питания, нефть, газ и металлы, будет оказывать глубокое влияние на экономику, особенно в странах с более низким уровнем дохода.

Отметим, что ЕБРР не проводит новых операций в России с 2014 года, а ранее на этой неделе объявил о закрытии своих офисов в Москве, а также в Минске, столице Беларуси.

Европейский банк реконструкции и развития объявил о первоначальном пакете мер по обеспечению устойчивости на сумму 2 млрд евро, чтобы помочь гражданам, компаниям и странам, пострадавшим от войны в Украине.