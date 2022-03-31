ЕБРР прогнозирует сокращение ВВП Украины на 20% в 2022 году из-за вторжения России
Европейский банк реконструкции и развития ожидает, что в этом году ВВП Украины сократится на 20%. До российского вторжения в Украину ЕБРР прогнозировал, что ВВП Украины вырастет на 3,5%
Об этом говорится в сообщении банка.
В ЕБРР утверждают, что война будет оказывать серьезное влияние на экономику далеко за пределами непосредственно зоны конфликта.
В своем первом экономическом прогнозе с начала войны ЕБРР снизил прогноз роста на 2022 год для регионов, в которых он работает, более чем наполовину – до 1,7%, что на 2,5% ниже предыдущего прогноза. Он прогнозирует более устойчивый рост в своих регионах на уровне 5% в 2023 году.
Описывая последствия войны, банк прогнозирует, что рост стоимости таких товаров, как продукты питания, нефть, газ и металлы, будет оказывать глубокое влияние на экономику, особенно в странах с более низким уровнем дохода.
Отметим, что ЕБРР не проводит новых операций в России с 2014 года, а ранее на этой неделе объявил о закрытии своих офисов в Москве, а также в Минске, столице Беларуси.
- Европейский банк реконструкции и развития объявил о первоначальном пакете мер по обеспечению устойчивости на сумму 2 млрд евро, чтобы помочь гражданам, компаниям и странам, пострадавшим от войны в Украине.
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