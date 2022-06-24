ЕБРР предоставит Молдове кредит в 300 млн евро на решение проблем с газом
Европейский банк реконструкции и развития предоставляет Молдове трехлетний возобновляемый кредит в размере до 300 млн евро, чтобы подготовиться к непредсказуемым ситуациям с поставкой газа
Об этом в ЕБРР сообщили 24 июня, пишет "Европейская правда".
Предусматривается транш в размере до 200 млн евро для срочных закупок в случае проблем со снабжением, а также до 100 млн – на мероприятия по диверсификации поставок и хранению газа, которые Молдова использует для накопления стратегических запасов в хранилищах в Румынии или Украине.
Денежные средства предоставляются государственной компании Energocom. Ранее в июне похожий кредит получила также НАК "Нафтогаз Украины".
- По данным Европейской комиссии, уже 12 стран ЕС пострадали от сокращения поставок газа из России. Около полудесятку стран Газпром полностью прекратил поставки за отказ производить оплату по новой схеме с конвертацией денежных средств в рубли.
- Президент Санду заявила, что Молдова готова заплатить любую политическую цену за вступление в ЕС.
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