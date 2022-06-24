ЕБРР предоставит Молдове кредит в 300 млн евро на решение проблем с газом

Об этом в ЕБРР сообщили 24 июня, пишет "Европейская правда".

Предусматривается транш в размере до 200 млн евро для срочных закупок в случае проблем со снабжением, а также до 100 млн – на мероприятия по диверсификации поставок и хранению газа, которые Молдова использует для накопления стратегических запасов в хранилищах в Румынии или Украине.

Денежные средства предоставляются государственной компании Energocom. Ранее в июне похожий кредит получила также НАК "Нафтогаз Украины".

По данным Европейской комиссии, уже 12 стран ЕС пострадали от сокращения поставок газа из России. Около полудесятку стран Газпром полностью прекратил поставки за отказ производить оплату по новой схеме с конвертацией денежных средств в рубли.

Президент Санду заявила, что Молдова готова заплатить любую политическую цену за вступление в ЕС.

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