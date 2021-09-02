ЕБРР предоставит "Киевтеплоэнерго" 140 млн евро кредита на реконструкцию ТЭЦ и котельных к отопительному сезону
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит "Киевтеплоэнерго" кредит в размере 140 млн евро на модернизацию системы теплоснабжения Киева к отопительному сезону
Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР.
Согласно сообщению, ЕБРР предоставит "Киевтеплоэнерго" кредит в размере 140 млн евро на финансирование теплоэлектростанций и отдельных котельных, а также установление новой системы диспетчеризации и мониторинга.
Отмечается, что кредитное соглашение будет софинансированных за счет совместного вклада Киева и "Киевтеплоэнерго" по меньшей мере на 26 млн евро для финансирования замены сети теплоснабжения. Отмечается, что новое оборудование будет полностью соответствовать законодательству Европейского Союза в отношении промышленных выбросов.
В пресс-службе объяснили, что модернизация повысит эффективность использования энергии и ресурсов, улучшит качество и надежность отопления и горячего водоснабжения для бытовых потребителей. Кредит поможет сэкономить более 193 тыс. тонн СО2 в эквиваленте и 25000 куб.м воды ежегодно.
В пресс-службе добавили, что этот проект станет частью плана столичной власти "Зеленый город", в которой сейчас разрабатывается инвестиционная программа. Так, разработку плана и технико-экономическое обоснование модернизации системы централизованного теплоснабжения поддерживает правительство Швеции грантом в размере 700 тыс. евро.
Кроме того, по информации ЕБРР, Агентство США по международному развитию (USAID) профинансировало три аудита "Киевтеплоэнерго" в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также разработку проектной документации для проекта.
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