ЕБРР: Доработанный законопроект о корпоративном управлении соответствует требованиям ОЭСР
Законопроект №5593-д о совершенствовании корпоративного управления юридических лиц, акционерами которых является государство, согласован с нормами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
Об этом пишет "Интерфакс-Украина" .
"Не хотим, чтобы такой кризис завершился без пользы ... Законопроект был зарегистрирован в форме, согласованной с нормами ОЭСР", - цитирует агентство слова директора Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.
В агентстве напомнили, что из-за конфликта вокруг смены главы правления и наблюдательного совета Нафтогаза Украины в конце апреля независимые члены номинационного комитета временно вышли из него, заблокировав его работу. Первое после перерыва заседание состоялось на этой неделе.
Патроне также напомнил, что в октябре прошлого года ЕБРР в присутствии президента Украины подписал меморандум об улучшении корпоративного управления и борьбы с коррупцией в ряде госкомпаний и сейчас реализует пилотную программу.
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