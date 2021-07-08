ЕБРР: Доработанный законопроект о корпоративном управлении соответствует требованиям ОЭСР

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" .



"Не хотим, чтобы такой кризис завершился без пользы ... Законопроект был зарегистрирован в форме, согласованной с нормами ОЭСР", - цитирует агентство слова директора Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.



В агентстве напомнили, что из-за конфликта вокруг смены главы правления и наблюдательного совета Нафтогаза Украины в конце апреля независимые члены номинационного комитета временно вышли из него, заблокировав его работу. Первое после перерыва заседание состоялось на этой неделе.

Патроне также напомнил, что в октябре прошлого года ЕБРР в присутствии президента Украины подписал меморандум об улучшении корпоративного управления и борьбы с коррупцией в ряде госкомпаний и сейчас реализует пилотную программу.