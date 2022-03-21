еБайрактар. В "Дии" запустили онлайн-игру для украинцев

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



"Для тех, кто просил управления байрактром через "Дию". Обновляйте приложение и переходите в услуги! Факультативно наша команда с друзьями запустила для вас "цифровое успокоительное", - написал Федоров.

Напомним, с помощью приложения "Дия" украинцы пожертвовали на нужды армии 165 млн грн.

При обновлении приложения сообщают, что такую функцию добавили по просьбе пользователей."Вы просили - мы сделали! Теперь в приложении можно управлять тем же легендарным беспилотником. Создали игру, где каждый может попробовать себя в роли оператора байрактара. Отправляйте оккупантов вслед за российским военным кораблем. Каждый из нас уже герой, скоро победим!" - говорится в сообщении.

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