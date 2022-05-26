"Е*ашу всех, мне по**й вообще: гражданских, не гражданских. Могу уши отрезать": СБУ перехватила разговор оккупанта с женой
В телефонном разговоре российский оккупант рассказал жене, как на Харьковщине издеваются над мирным населением, как насилуют женщин и бросают взрывчатку в подвалы с людьми
Об этом информирует на странице в Фейсбуке Служба безопасности Украины .
Российский оккупант рассказал, как они "зачищают" подвальные помещения, где укрывается от обстрелов мирное население с помощью гранат.
"Мы зачищаем подвалы, знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты кидаем, пох*й вообще. У нас отряд называется отряд самоубийц, отряд головорезов", – говорит находившийся на Харьковщине враг.
Во время рассказа захватчик не скрывает свой смех и добавляет, что кафиры из другого подразделения пытали и изнасиловали женщину.
Издевались и над другими мирными: "Я тут творю, вообще. Е*ашу всех, мне пох*й вообще: гражданских, не гражданских. Я могу просто взять нож, уши отрезать". Будет продолжать такую "работу", говорит, будет и в России.
В СБУ добавляют: "С его стороны строить какие-либо дальновидные планы – неоправданный оптимизм. Ведь украинские защитники хорошо выполняют свою работу".
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