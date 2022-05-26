Об этом информирует на странице в Фейсбуке Служба безопасности Украины .

Российский оккупант рассказал, как они "зачищают" подвальные помещения, где укрывается от обстрелов мирное население с помощью гранат.

"Мы зачищаем подвалы, знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты кидаем, пох*й вообще. У нас отряд называется отряд самоубийц, отряд головорезов", – говорит находившийся на Харьковщине враг.

Во время рассказа захватчик не скрывает свой смех и добавляет, что кафиры из другого подразделения пытали и изнасиловали женщину.

Издевались и над другими мирными: "Я тут творю, вообще. Е*ашу всех, мне пох*й вообще: гражданских, не гражданских. Я могу просто взять нож, уши отрезать". Будет продолжать такую "работу", говорит, будет и в России.

В СБУ добавляют: "С его стороны строить какие-либо дальновидные планы – неоправданный оптимизм. Ведь украинские защитники хорошо выполняют свою работу".