EA Sports уберет Россию из спортивных симуляторов FIFA и NHL
Компания EA Sports приняла решение удалить Россию из футбольного симулятора FIFA и хоккейной видеоигры NHL
Об этом сообщает официальный Telegram Украинской ассоциации футбола.
Пока неизвестно, из видеоигр уберут только сборную России или всех российских футболистов.
"EA Sports удаляют рашистов из игр серии FIFA и NHL из-за войны в Украине. Достаточно россиянам прятаться от реальности в видеоиграх, пока их войска убивают украинцев", - говорится в заявлении УАФ.
- ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех еврокубков , а сборную России - от любых международных соревнований.
- 1 марта Всемирная боксерская ассоциация выступила с заявлением о санкциях России из-за вторжения на территорию Украины.
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