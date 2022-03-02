EA Sports уберет Россию из спортивных симуляторов FIFA и NHL

Об этом сообщает официальный Telegram Украинской ассоциации футбола.



Пока неизвестно, из видеоигр уберут только сборную России или всех российских футболистов.



"EA Sports удаляют рашистов из игр серии FIFA и NHL из-за войны в Украине. Достаточно россиянам прятаться от реальности в видеоиграх, пока их войска убивают украинцев", - говорится в заявлении УАФ.

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