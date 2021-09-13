EA Sports представила рейтинг из 22 лучших футболистов FIFA 22
EA Sports представила рейтинг из 22 лучших футболистов новой версии видеоигры FIFA
Об этом сообщает официальный Twitter Electronic Arts.
В пятерке лучших футболистов FIFA 22 оказались Лионель Месси (93), Роберт Левандовски (92), Криштиану Роналду (91), Кевин де Брюйне (91) и Килиан Мбаппе (91).
Криштиану Роналду впервые за много лет покину топ-2 рейтинга.
Новая версия футбольного симулятора FIFA выходит ежегодно, традиционно в начале осени. Выход FIFA 22 ожидается 24 сентября. В ней впервые в истории будет официально представлена сборная Украины.
Топ-22 лучших игроков FIFA 22:
- Лионель Месси (рейтинг 93);
- Роберт Левандовски (в FIFA 21 было 91 → стало 93);
- Криштиану Роналду (92 → 91);
- Кевин де Брюйне (91);
- Килиан Мбаппе (90 → 91);
- Неймар (91);
- Ян Облак (91);
- Кейн (88 → 90)
- Нгола Канте (88 → 90)
- Мануэль Нойер (89 → 90)
- Марк-Андре Тер Штеген (90)
- Мохаммед Салах (90 → 89);
- Джанлуиджи Доннарумма (85 → 89);
- Карим Бензема (89);
- Вирджил ван Дейк (90 → 89);
- Йозуа Киммо (88 → 89);
- Сон Хин Мин (87 → 89);
- Алиссон (90 → 89);
- Тибо Куртуа (89);
- Каземиро (89);
- Эдерсон (88 → 89);
- Садио Мане (90 → 89).
- В мае стало известно, что в футбольном симуляторе FIFA будет представлена сборная Украины.
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