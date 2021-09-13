EA Sports представила рейтинг из 22 лучших футболистов FIFA 22

Об этом сообщает официальный Twitter Electronic Arts.



В пятерке лучших футболистов FIFA 22 оказались Лионель Месси (93), Роберт Левандовски (92), Криштиану Роналду (91), Кевин де Брюйне (91) и Килиан Мбаппе (91).



Криштиану Роналду впервые за много лет покину топ-2 рейтинга.



Новая версия футбольного симулятора FIFA выходит ежегодно, традиционно в начале осени. Выход FIFA 22 ожидается 24 сентября. В ней впервые в истории будет официально представлена сборная Украины.



Топ-22 лучших игроков FIFA 22:

Лионель Месси (рейтинг 93); Роберт Левандовски (в FIFA 21 было 91 → стало 93); Криштиану Роналду (92 → 91); Кевин де Брюйне (91); Килиан Мбаппе (90 → 91); Неймар (91); Ян Облак (91); Кейн (88 → 90) Нгола Канте (88 → 90) Мануэль Нойер (89 → 90) Марк-Андре Тер Штеген (90) Мохаммед Салах (90 → 89); Джанлуиджи Доннарумма (85 → 89); Карим Бензема (89); Вирджил ван Дейк (90 → 89); Йозуа Киммо (88 → 89); Сон Хин Мин (87 → 89); Алиссон (90 → 89); Тибо Куртуа (89); Каземиро (89); Эдерсон (88 → 89); Садио Мане (90 → 89).