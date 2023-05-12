"є Восстановление": украинцы в течение суток оформили 5575 заявок на компенсацию за разрушенное жилье
Украинцы по программе государственной компенсации за разрушенное жилье "еВосстановление" оформили 5 575 заявок на получение помощи для восстановления поврежденного жилья
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль.
"По состоянию на сегодняшнее утро по программе "еВосстановление" имеем уже 5 575 принятых заявок. Программой предусмотрена денежная помощь для ремонта жилья, которое было повреждено из-за боевых действий. Речь идет о возможности получить до 200 тысяч гривен на строительные материалы или по заказу ремонтных услуг" , – сказал Шмигаль.
Премьер-министр уверен, что этот проект станет показательным примером, как быстро и эффективно происходит восстановление.
Также он отметил, что сейчас работают над решением предоставления компенсаций для семей, самостоятельно сделавших ремонт. "Соответствующая задача поставлена вице-премьер-министру по вопросам восстановления, Мининфраструктуры и Агентству восстановления", - добавил Шмигаль.
- 10 мая запущена программа "еВосстановление" - государственная помощь на ремонт жилья, поврежденного войной. Это касается незначительных повреждений, таких как замена окон или кровли.
- В первый день работы государственной программы компенсации за разрушенное жилье "Восстановление" заявки подали 3 000 украинцев.
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