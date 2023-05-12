Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль.

"По состоянию на сегодняшнее утро по программе "еВосстановление" имеем уже 5 575 принятых заявок. Программой предусмотрена денежная помощь для ремонта жилья, которое было повреждено из-за боевых действий. Речь идет о возможности получить до 200 тысяч гривен на строительные материалы или по заказу ремонтных услуг" , – сказал Шмигаль.

Премьер-министр уверен, что этот проект станет показательным примером, как быстро и эффективно происходит восстановление.

Также он отметил, что сейчас работают над решением предоставления компенсаций для семей, самостоятельно сделавших ремонт. "Соответствующая задача поставлена вице-премьер-министру по вопросам восстановления, Мининфраструктуры и Агентству восстановления", - добавил Шмигаль.