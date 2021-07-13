Е-резидентство в Украине: Рада приняла за основу законопроект

Об этом передает Еспресо.TV.

Народные депутаты поддержали за основу законопроект №5270 о е-резидентстве в Украине.

За проголосовали 286 нардепов.

Как отмечается, е-резидентство позволит ІТ-специалистам в несколько кликов "перевезти" свой бизнес в Украинеу, физически оставаясь в своей стране.

Документ предусматривает, что е-резидент онлайн регистрирует ЧП через "Дию", открывает счета в украинских банках, на которые и получает доход и платит налог с дохода в Украине.

Расчеты будут проводиться в безналичной форме.

В законопроекте говорится, что е-резидент-предприниматель может осуществлять исключительно такие виды хозяйственной деятельности:

издание компьютерных игр,

издание другого программного обеспечения,

компьютерное программирование,

другая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем,

обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность.

В пояснительной говорится, что законопроект создаст механизм для привлечения новых инвестиций, а также приведет к увеличению доходов государственного бюджета благодаря налогам, уплачиваемых е-резидентами.

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