Е-резидентство в Украине: Рада приняла за основу законопроект
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о е-резидентстве в Украине
Об этом передает Еспресо.TV.
Народные депутаты поддержали за основу законопроект №5270 о е-резидентстве в Украине.
За проголосовали 286 нардепов.
Как отмечается, е-резидентство позволит ІТ-специалистам в несколько кликов "перевезти" свой бизнес в Украинеу, физически оставаясь в своей стране.
Документ предусматривает, что е-резидент онлайн регистрирует ЧП через "Дию", открывает счета в украинских банках, на которые и получает доход и платит налог с дохода в Украине.
Расчеты будут проводиться в безналичной форме.
В законопроекте говорится, что е-резидент-предприниматель может осуществлять исключительно такие виды хозяйственной деятельности:
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издание компьютерных игр,
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издание другого программного обеспечения,
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компьютерное программирование,
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другая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем,
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обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность.
В пояснительной говорится, что законопроект создаст механизм для привлечения новых инвестиций, а также приведет к увеличению доходов государственного бюджета благодаря налогам, уплачиваемых е-резидентами.
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