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е-Работа: правительство выделило еще более 100 млн на гранты для бизнеса

16 августа, 2022 вторник
17:42
Экономика

Кабинет Министров выделил средства на гранты для 324 проектов микробизнеса и 9 сельхозпроектов

Об этом говорилось в речи премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства 16 августа.

По словам премьер-министра, украинцы уже подали восемь тысяч заявок на участие в программе "еРабота".

"Сегодня правительство выделило еще 103 млн грн на соответствующие гранты. 74 млн грн будут направлены для создания 324 микробизнесов. Еще 29 млн грн пойдут на запуск девяти новых проектов в сфере ягодничества, садоводства и виноградарства, – заявил Денис Шмыгаль. – Государство помогает гражданам реализовать свои планы и амбиции, создав собственное дело. Мы делаем это, ведь понимаем, что именно малый и средний бизнес – основа успешной украинской экономики и процветающей страны".

  • С 1 июля украинцы могут подавать заявки на участие в проекте "еРабота" через Дию.

  • 24 июня правительство анонсировало три новые программы для поддержки экономики Украины в рамках проекта "еРабота". Это гранты для перерабатывающих предприятий, поддержка стартапов и карьера в IТ.

  • 21 июня правительство Украины начало внедрять проект грантовой безвозмездной поддержки новых бизнесов "еРабота".

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