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Обновлено

е-Поддержка: вакцинированные украинцы от 60 лет смогут потратить деньги на лекарства с 24 января

19 января, 2022 среда
13:58
Общество вакцина

С 24 января украинцы в возрасте от 60 лет смогут потратить выплаты за вакцинацию от коронавируса на лекарства

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"С 24 января полностью вакцинированные украинцы от 60 лет смогут потратить 1000 грн на лекарства", - отметил он.

По словам премьер-министра, 19 января Кабмин одобрил все необходимые решения.

"Также планируем расширить программу на детей от 12 до 17 лет. Для этого оформили соответствующее протокольное поручение", - добавил Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что Минздрав облегчил доступ подростков к вакцинации против COVID-19.

"Отныне не требуется обязательное наличие всех прививок", - пояснил премьер-министр.

  • Напомним, в понедельник, 13 декабря, в Украине стартовал проект Поддержка по выплате полностью вакцинированным украинцам по 1 тыс. грн. Подать заявку на получение средств могут граждане Украины в возрасте от 18 лет, имеющие "зеленые" сертификаты вакцинации. Заявку следует подавать в приложении "Дия". Потратить эти средства можно на театры, кино, музеи, спортзалы, концерты, книги и внутренние перевозки.
  • В рамках проекта е-Поддержка граждане старше 60 лет смогут потратить 1 тыс. грн за полную вакцинацию от COVID-19 на покупку лекарств.

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