е-Поддержка: украинцы, подавшие заявки от 30 декабря, смогут получить деньги в 2022 году, - Минцифры

Об этом министерство написало в Телеграмме.



"е-Поддержка" продлится весь следующий год. Если вы не успели оформить заявку в приложении "Дия", то еще можете это сделать", - говорится в сообщении.



В Минцифре подчеркнули, что гражданам, которые подадут заявку на выплаты после 30 декабря, перечислят деньги в 2022 году.



Также в ведомстве добавили, что средства за вакцинацию получили уже 5,8 млн украинцев.

Напомним, 13 декабря в Украине стартовал пилотный проект "е-Поддержка" по выплате полностью вакцинированным украинцам по 1 тыс. грн. А с 19 декабря все полностью вакцинированные могут получить виртуальную карту.

По состоянию на 28 декабря счета "е-Поддержка" в банках открыли 6,6 млн украинцев.

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