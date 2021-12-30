е-Поддержка: украинцы, подавшие заявки от 30 декабря, смогут получить деньги в 2022 году, - Минцифры
В Минцифре заявили, что деньги за вакцинацию будут выплачивать в течение всего 2022 года
Об этом министерство написало в Телеграмме.
"е-Поддержка" продлится весь следующий год. Если вы не успели оформить заявку в приложении "Дия", то еще можете это сделать", - говорится в сообщении.
В Минцифре подчеркнули, что гражданам, которые подадут заявку на выплаты после 30 декабря, перечислят деньги в 2022 году.
Также в ведомстве добавили, что средства за вакцинацию получили уже 5,8 млн украинцев.
- Напомним, 13 декабря в Украине стартовал пилотный проект "е-Поддержка" по выплате полностью вакцинированным украинцам по 1 тыс. грн. А с 19 декабря все полностью вакцинированные могут получить виртуальную карту.
- По состоянию на 28 декабря счета "е-Поддержка" в банках открыли 6,6 млн украинцев.
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