"е-Поддержка": подростки смогут потратить деньги за вакцинацию от COVID-19 на ВНО, общежитие, книги и канцелярию
Полностью вакцинированные от коронавируса украинцы в возрасте 14-17 лет смогут потратить выплаты по "е-Поддержке" на проживание в общежитиях, книги, прохождение дополнительных тестирований на ВНО
Об этом говорится на заседании Кабмина.
Заместитель министра экономики Тарас Качка предложил протокольным поручениям расширить программу "е-Поддержка" на подростков 14-17 лет.
В течение 10 дней Минцифры, МОН и Минэкономики должны подготовить проект постановления, указав, что можно потратить деньги за вакцинацию.
"На приобретение услуг в сфере образования, питание в учебных заведениях, проживание в общежитиях, прохождение дополнительных предметов ВНО, покупку книг и периодических изданий, товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских изделий", - отметил он.
- Напомним, 13 декабря в Украине стартовал проект е-Поддержка по выплате полностью вакцинированным украинцам по 1 тыс. грн. Подать заявку на получение средств могут граждане Украины в возрасте от 18 лет, имеющие "зеленые" сертификаты вакцинации. Заявку следует подавать в приложении "Дия". Потратить эти средства можно на театры, кино, музеи, спортзалы, концерты, книги и внутренние перевозки.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.52
-
EUR
Покупка 31.95Продажа 32.41
- Актуальное
- Важное