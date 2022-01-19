"е-Поддержка": подростки смогут потратить деньги за вакцинацию от COVID-19 на ВНО, общежитие, книги и канцелярию

Об этом говорится на заседании Кабмина.



Заместитель министра экономики Тарас Качка предложил протокольным поручениям расширить программу "е-Поддержка" на подростков 14-17 лет.



В течение 10 дней Минцифры, МОН и Минэкономики должны подготовить проект постановления, указав, что можно потратить деньги за вакцинацию.



"На приобретение услуг в сфере образования, питание в учебных заведениях, проживание в общежитиях, прохождение дополнительных предметов ВНО, покупку книг и периодических изданий, товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских изделий", - отметил он.

Напомним, 13 декабря в Украине стартовал проект е-Поддержка по выплате полностью вакцинированным украинцам по 1 тыс. грн. Подать заявку на получение средств могут граждане Украины в возрасте от 18 лет, имеющие "зеленые" сертификаты вакцинации. Заявку следует подавать в приложении "Дия". Потратить эти средства можно на театры, кино, музеи, спортзалы, концерты, книги и внутренние перевозки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb