е-Поддержка: на получение выплат для вакцинированных записались более 3,2 млн украинцев

Об этом сообщает Кабмин.



"На этой неделе программа тестируется, и уже по состоянию на сегодняшний день участниками пилотного проекта оформлено более 1,2 миллиона заявок на выплату. Всего сейчас на участие записались 3,2 миллиона украинцев", - отмечают в правительстве.



В заявлении отмечают, что регистрация, верификация и открытие виртуальной карты занимает считанные минуты.



Также Кабмин отмечает, что услуга станет доступна 19 декабря. Деньги на карточки граждан поступят в течение 10 дней после старта программы подачи заявки и прохождения верификации на соответствие критериям е-Поддержки.



В правительстве напомнили, что за выплаты можно будет купить книги, абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты в кинотеатр, театр, музей, а также на железнодорожные и авиарейсы по Украине.

Напомним, 13 января в Украине стартовал проект е-Поддержка.

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