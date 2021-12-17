е-Поддержка: на получение выплат для вакцинированных записались более 3,2 млн украинцев
На получение тысячи грн за COVID-вакцинацию записались более 3,2 млн граждан, 1,2 млн заявок уже оформлены
Об этом сообщает Кабмин.
"На этой неделе программа тестируется, и уже по состоянию на сегодняшний день участниками пилотного проекта оформлено более 1,2 миллиона заявок на выплату. Всего сейчас на участие записались 3,2 миллиона украинцев", - отмечают в правительстве.
В заявлении отмечают, что регистрация, верификация и открытие виртуальной карты занимает считанные минуты.
Также Кабмин отмечает, что услуга станет доступна 19 декабря. Деньги на карточки граждан поступят в течение 10 дней после старта программы подачи заявки и прохождения верификации на соответствие критериям е-Поддержки.
В правительстве напомнили, что за выплаты можно будет купить книги, абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты в кинотеатр, театр, музей, а также на железнодорожные и авиарейсы по Украине.
- Напомним, 13 января в Украине стартовал проект е-Поддержка.
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