"є Підтримка": в течение двух дней украинцы потратили на лекарства более 6,5 млн грн

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.



"С 24 января правительство расширило инициативу на граждан в возрасте старше 60 лет. Лишь за два дня украинцы купили лекарства за средства программы "еПоддержка" более чем на 6,5 млн грн", - рассказал он.



Денис Шмыгаль подчеркнул, что правительство и дальше будет поддерживать граждан и бизнес в условиях пандемии.



"Программа президента "еПоддержка" оказалась крайне успешной и популярной. Сейчас более 7,5 млн украинцев подали заявки на получение выплат. 1,7 млрд грн уже потрачено", - отметил он.



По словам премьер-министра, правительство собирается расширить программу "еПоддержка" на подростков с одновременным добавлением к направлениям возможных расходов на образовательные услуги.



"По инициативе президента Владимира Зеленского планируем расширить программу и на коммунальные услуги", - добавил Денис Шмыгаль.



Он напомнил, что президент Владимир Зеленский анонсировал 500 грн выплат за вакцинацию бустерной дозой и отметил, что Кабмин сейчас активно работает на введение этой инициативы.

Напомним, в рамках проекта "еПоддержка" граждане старше 60 лет могут потратить 1 тыс. грн за полную вакцинацию от COVID-19 на покупку лекарств.

С 24 января граждане Украины в возрасте старше 60 лет могут покупать лекарства за выплату с "еПоддержки".

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