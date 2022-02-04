"є Підтримка": ПриватБанк открыл карты для подростков

Об этом сообщает прессслужба ПриватБанка .



"ПриватБанк начал оформление специальных цифровых карт является поддержкой для граждан Украины от 14 лет, имеющих "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дия"", - говорится в заявлении.



Подростки, уже являющиеся клиентами банка, могут открыть карту "є Підтримка" в мобильном банке "Приват24". Для этого нужно обновить приложение, зайти во вкладку "Кошелек", нажать меню "Добавить" и выбрать карту "поддержка". Чтобы получить выплаты, нужно перейти по ссылке в приложение "Дия" и подать заявку на выплату денег на карту ПриватБанка.



Если ребенку уже исполнилось 14 лет, но он еще не пользуется картами ПриватБанка, необходимо пройти идентификацию в любом отделении этого банка, имея с собой ИНН и паспорт. Затем нужно зарегистрироваться в "Приват24" и оформить карточку "Поддержка".

Напомним 13 декабря, в Украине стартовал проект Поддержка по выплате полностью вакцинированным украинцам по 1 тыс. грн. Подать заявку на получение средств могут граждане Украины в возрасте от 18 лет, имеющие "зеленые" сертификаты вакцинации. Заявку следует подавать в приложении "Действие". Потратить эти средства можно на театры, кино, музеи, спортзалы, концерты, книги и внутренние перевозки. Люди в возрасте от 60 лет могут купить за эти деньги лекарства.

Заместитель министра экономики Тарас Качка предложил расширить программу "Поддержка" на подростков 14-17 лет.

Программа "є Підтримка" продлится до 18 декабря 2022 года.

Вакцинированные против COVID-19 украинцы от 14 лет смогут получить деньги с 7 февраля.

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