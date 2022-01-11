Е-переписка, безбарьерность и позитивное мышление: Минцифры утвердило новые стандарты качества госсервиса
Минцифры утвердило приказ, вводящий единые стандарты качества государственного сервиса - более 7 тыс. госорганов, предоставляющих услуги украинцам, должны отвечать новым требованиям
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
"Приказ позволит практически реализовать современный клиентоориентированный подход в государственных учреждениях и приблизить уровень сервиса к европейским и мировым стандартам и практикам предоставления госуслуг", - сказала заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская.
Она добавила, что новые правила упростят работу работников ЦНАП и других фронт-офисов, предоставляющих админуслуги, потому что у них появится четкий порядок действий в типичных ситуациях и варианты реагирования в нетипичных ситуациях.
Так, появились новые требования:
- качественно и без дискриминации предоставлять услуги всем, кто обращается, в том числе людям с инвалидностью, бабушкам и дедушкам, иностранцам и представителям национальных меньшинств;
- избегать и предотвращать возникновение конфликтов с посетителями;
- положительно мыслить в проблемных ситуациях и фокусироваться на возможностях и решении проблемы, а не на ограничениях;
- ежедневно собирать и реагировать на отзывы посетителей, а также учитывать замечания по улучшению сервиса;
- подтверждать получение е-писем и указывать ФИО и контакт обрабатывающего их работника, если услуга предоставляется по электронной почте;
- отвечать в течение 5 минут во время общения в онлайн-чате. Если в ответ требуется больше времени, человека нужно предупредить в течение 1 минуты.
- безбарьерно предоставлять сервис разным группам населения. Например, предоставлять информацию на жестовом языке или использовать онлайн-переводчик для общения с иностранцами;
- адаптировать пространства ожидания и обслуживания для людей с инвалидностью, посетителей с детьми и любого возраста, а также помогать им во время визита.
Новые стандарты обязательны для сервисных центров МВД, ЦНАП, государственных миграционных служб и всех госорганов, предоставляющих админуслуги украинцам.
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