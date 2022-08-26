Еспресо выяснил, для чего правительство решило изменить правила, можно ли будет вместо командировки уехать в отпуск и ожидает ли наказание для тех, кто воспользуется правительственной программой надолго или даже навсегда.

Как это работает

О правилах "Е-командировки" рассказали руководители министерств, которые будут курировать реализацию программы – Михаил Федоров и Юлия Свириденко.

"С 1 сентября оформить разрешение на выезд за границу можно будет на портале Дия в несколько кликов. Выехать из страны для рабочей командировки можно будет не дольше, чем на 7 дней. Подготовьтесь к старту е-Командировки: подайте налоговую отчетность, уплатите единый социальный взнос, за семь дней до командировки внесите 200 тысяч гривен на счет Одщадбанка. Важно, чтобы средняя зарплата в компании была не менее 20 тысяч гривен", – пояснил правила министр цифровой трансформации Украины.

Михаил Федоров

"В командировку за границу смогут уехать не более 10% от общего количества работников, но не более 10 человек. Предварительно предприниматель будет вносить 200 тыс. грн залога на собственный эскроу счет в Ощадбанке. Эти деньги ему вернут после того, как лицо, находящееся в командировке, вернется в Украину. В случае нарушения условий командировки залог перечислят на нужды Министерства обороны, предприятие не сможет больше никогда оформить новые разрешения на выезд сотрудников за границу, а уже действующие будут отменены", - подчеркнула министр экономики Свириденко.

Более подробного объяснения относительно условий программы, нормативных актов, с помощью которых будут воплощаться "Е-командировки" или возможности контроля за соблюдением требований правительства Еспресо получить не удалось. Несколько официальных запросов о комментарии пресс-служба Минэкономики оставила без ответа.

Зачем это нужно

Инициатива Кабинета министров Украины нужна и своевременна, считают не только провластные депутаты, но и в оппозиционной "Европейской Солидарности". Депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе уверена, что компаниям, занимающимся экспортом, работать сейчас будет легче.

Иванна Климпуш-Цинцадзе

"Мы понимаем, что для того, чтобы этот бизнес функционировал, нужно искать какие-то варианты, как они могут обеспечить свои контакты. Ведь очевидно, что онлайн-общение – это одна история, а совсем другая история – это общение вживую", – отметила депутат. .

Поддерживает эту инициативу и парламентарий Ярослав Железняк ("Голос").

"У меня есть замечания по поводу того, что делать предпринимателю, если у него мало людей и прочее. Но в целом я считаю, что надо выпускать людей, и этот первый шаг – это точно лучше, чем ничего. Все увидят, что никто никуда не сбежит и будем и дальше упрощать условия", – говорит Железняк.

А вот член комитета ВРУ по национальной безопасности и обороне Федор Вениславский ("Слуга Народа") считает, что с упрощением условий нужно быть осторожным. Хотя, глобально, говорит депутат, новая программа ничего не изменит.

Федор Вениславский

"Если говорить, чтобы полностью либерализировать выезд мужчин и военнообязанных, то сегодня единства по этому вопросу в парламенте точно нет. Новая программа – это не что-то кардинально новое. На данный момент закон уже предусматривает возможность выезда определенных категорий лиц за пределы Украины". Если люди занимаются волонтерством или бизнесом, они могут через ОВА зарегистрироваться и уехать на определенный коротий срок, затем вернуться – в этом никаких проблем нет. Другое дело, что некоторые люди хотят уехать навсегда. – подчеркнул Вениславский.

Зеленый свет для богатых

Несмотря на поддержку новой программы в целом, Иванна Климпуш-Цинцадзе обращает внимание на то, что правительство не предусмотрело механизмов, которые помогли бы уберечься от злоупотреблений.

"Достаточно ли предохранителей, которые делали бы невозможными злоупотребления, я не совсем уверена. В определенной степени это выглядит как дискриминация. Потому что может отсутствовать задолженность и уплачены все налоги, но зарплата может быть меньше. Так что, тогда компании, где люди получают меньшие зарплаты не могут этим пользоваться? Выглядит, как несколько дискриминационная норма. Кроме того, получается какой-то ценз денежный. Объем гражданских прав будет зависеть от материального положения гражданина и компании, в которой он работает", - говорит Климпуш-Цинцадзе.

В ст. 24 Конституции Украины, в частности, говорится, что не может быть привилегий или ограничений по признакам социального происхождения или имущественного положения. То, что возможность реализовать конституционное право на свободу передвижения будет зависеть от наличия 200 тыс. грн гарантийного взноса, нормальным считает народный депутат Ярослав Железняк. Он говорит – если богатые могут выходить из-за решетки, когда бедным приходится сидеть, то и здесь может работать тот же принцип.

Ярослав Железняк

"А вы когда выходите под залог в суде – не такая же ситуация? Если у вас есть деньги на залог, то вы выходите, а если нет – сидите за решеткой. Вам же эти деньги возвращают в конце концов. Я не считаю, что здесь есть какое-то нарушение прав. Я бы, правда, добавил какой-то выбор. Например, у вас есть машина. Если вы нарушаете и не возвращаетесь, то у вас забирают эту машину. Но и 200 тысяч, на мой взгляд – это нормально", - отметил Железняк .

В том, что "Е-командировка" не нарушает равноправия граждан, убежден и адвокат Олег Мыцык. Он говорит, что это просто узкоспециализированная программа, разработанная под определенную целевую категорию граждан.

"Государство должно разработать много таких целевых программ, в том числе и самый обычный залог, который человек мог бы внести и, по возвращении в Украину, получить обратно. Если бы такую программу разработали давно, то она уменьшила бы уровень злоупотреблений вокруг пересечения границы", – считает юрист.

"Е-отпуск" и "Е-эмиграция"

Хотя инициатива правительства рассчитана на то, что предприниматели будут ездить в служебные командировки, проконтролировать цель поездки никто не сможет. Богатые военнообязанные теперь получат возможность уехать в недельный отпуск, достаточно лишь оформить статус ФЛП и внести залог.

"Командировка или отпуск – нам какая разница? Нам главное, чтобы человек вернулся", – отмечает народный депутат Железняк.

Отдых на зарубежных курортах во время войны некорректными считает Олег Мыцык. Он, однако, не считает, что из-за такой угрозы нужно закрывать границы.

"Если люди это совершают и едут именно на отдых, без всякой на это нужды, то когда-то всему будет дана оценка. Но запрещать предпринимательству работать только в связи с тем, что кто-то может уехать на отдых – нельзя. Бизнес должен работать и государство не должно создавать искусственных препятствий для ведения предпринимательской деятельности", – говорит Мыцык.

"Будем видеть, как оно будет работать. Но подозреваю, что мы столкнемся со злоупотреблениями и отдельными лицами это будет использовано для того, чтобы просто заплатить залог, оставить его для бюджета Украины и выехать на постоянно, заплатив "в кассу". Поэтому надеюсь, что правительство будет внимательно мониторить эту свою инициативу и поймет, насколько она действенна для работы бизнеса, а насколько используется отдельными категориями граждан или для того, чтобы уехать в отпуск вместо командировки или уехать из Украины навсегда", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Последние новости свидетельствуют – сумму в 200 тыс. грн легко можно сопоставить со стоимостью незаконного пересечения границы, которую платят уклонисты. Так, на Закарпатье мужчины заплатили за возможность незаконно покинуть страну по $3 тыс., на Волыни за то, чтобы уклониться от службы, брали 6200 долларов, а на Буковине пересечение границы обещали организовать за $6,5 тыс.

Задержание в Черновицкой области мужчин, желающих нелегально пересечь границу

Залог по программе "Е-командировки" составляет около $4 тыс. и никакого уголовного преследования. Платишь и уезжаешь. Если не вернешься – никаких санкций.

"Законное или незаконное пересечение границы? В этот момент оно законно. Невозвращение из-за границы – ответственности за это украинским законодательством не предусмотрено. Предложение в парламенте было – установить срок для возвращения из-за границы в Украину, но оно не нашло поддержки ни у законодателей, ни в обществе", – объяснил адвокат Олег Мыцык.

Юрист считает, что государство рассчитывает, что человек не будет уничтожать свой бизнес.

"Это предложение прозрачного пути взамен того, чтобы загнать людей под нелегальные пути. Имею в виду поиск людей, которые помогут включиться в "Путь", или помогут сделать документы, которые позволят с поддельными документами легально покинуть Украину", - говорит Мицик.

Ярослав Железняк считает, что если невозвращения станут массовыми, то правительство сможет быстро пересмотреть свое решение.

Разрешено все, что не запрещено законом

Программа "Е-командировки" позволит предпринимателям, которые хотят покинуть страну, сделать это легально, говорит Олег Мыцык. Пока они все равно это делают, просто нелегальными или полулегальными методами.

"Включение в "Путь" сейчас непрозрачно, поэтому предпринимателям оставался путь незаконного поиска – липовые инвалидности, разнообразные другие негласные процедуры сопровождения каких-то людей с инвалидностью и т.д. Но самая массовая волна сегодня – это как легальные, так и поддельные документы для обучения за рубежом", – рассказывает юрист.

Олег Мыцык

Даже если кто-то будет специально выполнять все условия программы "Е-командировки", чтобы в итоге эмигрировать из страны, ничего страшного в этом не будет, считает Мыцык. Юрист рассказывает, что чуть ли не каждый день к нему приходят люди, пытающиеся найти дыры в законодательстве, позволяющие пересечь границу, пользуются этими дырами и без "Е-командировки". Так, например, пожилые люди пытаются получить образование за границей только потому, что это даст им возможность пересечь границу.

"Все что предусмотрено законом – не запрещено. Жизнь не остановишь и люди ищут все возможное, чтобы реализовать свои жизненные планы. Это плохо, когда мужчины, которые должны защищать родину, всячески пересекают границу Украины. Но, к сожалению, законодательство Украины это позволяет. Это анекдотично, когда люди уже имеют законченную магистратуру за рубежом и учатся в магистратуре во второй раз. Недавно я встретил человека, который в 40 лет начинает получать за рубежом теологическое образование. Мы можем скептически смотреть на такие факты, поскольку они совпадают во времени с определенными событиями в стране. Но это лишь личные размышления, потому что государство этого не запрещает - они подпадают под требования законодательства, которые, как всегда, нечетко прописаны", - подчеркнул Олег Мыцык.