Дзюдоистам РФ и Беларуси разрешили участвовать в турнирах "Большого шлема", Украина угрожает сняться с соревнований

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации дзюдо.

"МФД поддерживает решение разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под флагом, гимном и цветами в качестве нейтральных спортсменов. Это даст равные шансы всем спортсменам подняться над дискриминацией, политикой, конфликтами или другими делами, не связанными со спортом. Мы решительно осуждаем войну в Украине. Мы надеемся, что мир будет восстановлен очень скоро. Поскольку спортивное движение имеет мощное влияние на весь мир, мы верим, что это решение станет мостом к восстановлению мира", - говорится в заявлении федерации.

Украинская сторона мгновенно отреагировала на решение Международной федерации.

"Я шокирован такой позицией МФД и как президент Федерации дзюдо Украины, и как простой украинец. Агрессия со стороны России никуда не делась, у нас 107-й день войны, люди гибнут, города горят от российских ракет и артиллерии... Это как вообще. Если команду страны-террориста России и Беларуси допустят к соревнованиям, сборная Украины по дзюдо откажется от участия во всех последующих соревнованиях под эгидой Международной федерации дзюдо", – написал президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк.

Следующий турнир "Большого шлема" по дзюдо пройдет 24-26 июня в Монголии.

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