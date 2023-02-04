Дзюдоист Ядов победил на турнире Grand Slam в Париже

Об этом сообщает "Трибуна".

В Париже Богдан Ядов соревновался в весовой категории до 66 кг. На пути к финалу украинский спортсмен оказался сильнее израильтянина Таля Фликера, словака Матея Поляка, испанца Альберто Гатейро и южнокорейца Анома Джехона.

В финале весовой категории Богдан Ядов минимально победил монгольского соперника – Эргембаяра Баттогтога – 1:0.

Для 26-летнего украинца это первая победа на турнирах серии Grand Slam.