Дзюдоист Ядов победил на турнире Grand Slam в Париже
Украинский дзюдоист Богдан Ядов одержал победу на турнире Grand Slam в Париже
Об этом сообщает "Трибуна".
В Париже Богдан Ядов соревновался в весовой категории до 66 кг. На пути к финалу украинский спортсмен оказался сильнее израильтянина Таля Фликера, словака Матея Поляка, испанца Альберто Гатейро и южнокорейца Анома Джехона.
В финале весовой категории Богдан Ядов минимально победил монгольского соперника – Эргембаяра Баттогтога – 1:0.
Для 26-летнего украинца это первая победа на турнирах серии Grand Slam.
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